Los viajeros anónimos

En el autobús de la novela viaja un grupo de pasajeros acompañados de sus frustraciones y de sus sueños. Podríamos decir que los protagonistas de “El autobús perdido” no renuncian a esa gran promesa de su patrimonio nacional que es el sueño americano. Aspiraciones modestas, ingenuas en más de un caso, pero que sirven de acicate y de consuelo ante días que se parecen unos a otros. Con su escritura, Steinbeck siempre está dispuesto a dotar de dignidad a todos aquellos seres (sean o no de ficción) que llevan sus espaldas cargadas de frustración. Es alguien que ve desde la azotea de un edificio regueros de hormigas que, atareadas, no paran yendo de un sitio para otro. Hasta que decide bajar a la calle. Entonces descubre que esas hormigas son distintas a él pero, a la vez, iguales. Entonces decide que es necesario ponerse a escribir.

“El autobús perdido” es una oportunidad para reencontrarse con uno de los pioneros de un género reconocible en la literatura norteamericana: la trastienda de ese sueño americano que más arriba cité. También es una oportunidad para volver a comprobar el brillante uso que Steinbeck hace del papel de la naturaleza como interlocutora y contraste: cuando las páginas de la novela de Nórdica se detienen a observar el paisaje, surgen fragmentos como el que sigue: “La luz se iba abriendo camino por el cielo y sobre las montañas. Llegó el amanecer incoloro de grises y negros, de modo que lo que era blanco y azul se veía plateado y rojo y lo que era verde oscuro se veía negro”.

Si a la Marvel o a DC Cómics les diera por iniciar una serie de tebeos en los que los superhéroes fueran conocidos escritores de la literatura universal, Steinbeck sería un serio candidato. Para facilitarles la tarea, recordemos, en palabras del crítico Javier Aparicio Maydeu, los orígenes de los superpoderes del premio Nobel: “Aprendió del norteamericano Frank Norris y de otros pioneros lo que representa el naturalismo: el fresco histórico, el determinismo biológico y social de la conducta del individuo, la idea de que puede existir un instinto colectivo, el análisis de la naturaleza humana y su escisión en individuo y en grupo. Aprendió de Jack London y de su narrativa nacida de la naturaleza; de Herman Melville y de la novela de aventuras cimentada en la épica y en un puñado de héroes luchando por la vida”.