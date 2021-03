El llunes 8 de marzu foi el Día de la Muyer y quixere celebralo nesta columna col comentariu d’un programa de televisión: “Elles”, producíu por RTPA y que pué repasase “a la carta”. El programa tien guión y direición d’Inaciu Galán, que conoz el tema y lleva con procuru la obra. Pa quienes entá nun la vieron recordaré qu’“Elles” trata de la hestoria y perfil de les muyeres qu’escribieron y qu’escriben n’asturianu. Na menos. De los tres capítulos, que s’estrenaren ente’l 18 payares y el 2 d’avientu del añu pasáu, el primeru ocúpase de les autores de los sieglos XVII, XVIII y XIX, el segundu céntrase nel sieglu venti hasta’l Surdimientu y el terceru ufierta dende hí les pallabres, la imaxen y los sentires de les tres xeneraciones de les escritores d’anguañu.

Sigún me paez hai nesti programa munchos conteníos qu’ameriten conocese pola nuestra xente mozo. Pero que tamién deberíen incorporase al discursu de les persones cultes qu’ente nós creyen tar al tantu de lo que hai que saber cuando munches vegaes nun ye verdá. Polo menos no que se refier a la cultura asturiana. Por exemplu, sábese vagamente que Xovellanos tenía una hermana pero nun se tien idea de que Xosefa de Xovellanos escribiera n’asturianu poesía de la meyor del so tiempu, enllena de protofeminismu y d’enfotu nes cuestiones sociales y polítiques. Nun faltará quien sepia’l nome de la filóloga Mª Xosefa Canellada, quiciavis pola parexa almirable que formó con Alonso Zamora Vicente –maríu y colega. Pero igual nun se sabe un res de “Montesín” (1979), el llibru de Canellada que vieno a ser ún de los cumales nel camín de la normalización de la llingua asturiana. D’otra manera siento nun poder referime equí pol so nome a cantidá de muyeres modernes qu’escribieren sobre too anantes de Conceyu Bable (1974) y que son revalorizaes por “Elles” a traviés de semeyes, películes, dramatizaciones y xuicios estéticos de toa mena. Xuicios que faen pal programa figures tamién de la lliteratura y de la edición n’asturianu. D’otra banda a mín interesáronme o chocáronme dalgunes coses de les sentíes nel últimu capítulu: la cantidá de muyeres y moces qu’escriben en gallegu-asturianu o la expresión “obreres de la escritura”, emplegada como autodefinición por dalguna autora de güei. Esto cabero acuérdame darréu que nos anicios del Día de la Muyer hai varios 8 de marzu que correspuenden a la etapa na que la xornada yera en realidá Día de la Muyer Trabayadora. Hasta hai un sieglu, más o menos. Pero a viesu, la escritura de les nuestres autores actuales correlaciona como ye lóxico cola escolarización xeneralizada recién, y por eso son casi toes universitaries. Y tovía más si nomamos a dos protagonistes d’“Elles” como son Berta Piñán y Sofía Castañón, que panrriba son feministes y polítiques. Con esto quiero dicir que sí, que tenemos munchos llibros n’asturianu y munches traducciones de llibros y que fáltanos un poco de más televisión n’asturianu, una que s’asemeyara n’intensión y extensión a esti programa “Elles” del que falo. Pero lo que sí tenemos ye, con defeutos, igualdá sexual universitaria. En 1910, allalantre en Madrí, yera presidente del conseyu de ministros el Conde de Romanones, el cual tenía al ministru Juan Burell y a la consejera de Instrucción Pública Dña. Emilia Pardo Bazán, la cual yera una Ella con mayúscula, escritora y, sigún ponía de sí mesma, feminista radical. Con que’l 8 de marzu –mire usté que causalidá si ye que hai casualidaes– salió una Real Orden que con una mui cenciella fras terminaba una etapa y aniciaba otra. Autorizábase “por igual la matrícula de alumnos y alumnas”.