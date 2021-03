Cuando David perdió a Sara

Le interesaba “abordar el amor tóxico. David, el protagonista, cree que es un romántico que no puede estar sin ver a su ex (Sara) cuando, en realidad, es un egoísta. Pretende darse un tiempo para demostrarse que no está enamorado realmente, hacer un reset, pero todo desde esa toxicidad. Enamorado del amor, y contaminado por las comedias románticas de amores increíbles”. Como “Love actually”, de la que De la Orden es devoto admirador: “Él busca la misma emoción. Y no la encuentra. Lo que no dicen esas películas es que casi nunca hay segundas partes porque lo que hay después de la primera gran aventura todo es aburrido. El amor puede sacar lo peor de nosotros, la parte más manipuladora”. ¿Cambia el desamor con los tiempos? “Ahora, con tantos estímulos y tanta exposición, se quiere más hacia fuera que hacia dentro. Antes era más tabú dejarlo con alguien. Una ruptura estigmatizaba, era un fracaso; ahora es un cambio. No es cerrar una etapa para no verse nunca más. Entre los jóvenes de ahora se matiza más, ya no tiene que ser un final triste”.

El cine no le ha salvado de nada “pero me ha permitido expulsar asuntos emocionales que he ido viviendo. Es bonito tener un medio como el cine o la literatura para exponer todo eso. Si supiera dibujar, haría cómics. En cine me gustaría cambiar de género, pero a la novela le tengo demasiado respeto como para meterme en sitios que se escapan de mi realidad. He visto mucho cine para entender los códigos del thriller, pero no he leído tanto como para meterme en un género que se escape de mi día a día. Así que seguiré con gente con problemas a la que podemos llegar a conocer y empatizar”. David es un caso típico de prisionero del síndrome de Peter Pan: “Es extremadamente inseguro. Usa a la chica con la que está para que le vaya diciendo que vale la pena. Ni a él mismo le gustaría conocerse. Aprende que no se va a arreglar lo malo estando con alguien, no busques a quien te quiera por tus defectos para justificarlos. Acéptate, reconoce tus fallos, intenta cambiar los que puedas”. Apaguen sus móviles. La novela va a empezar...