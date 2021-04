Mary McCarthy: entre la historia social y la autobiografía

Su repetida frase “creo recordar…” introduce su convencimiento de que en la vida nos movemos entre lo que queremos olvidar y la necesidad de inventar lo que habríamos querido que sucediese; en el caso de la literatura, tales pulsiones se convierten en instrumentos útiles para encajar todas las piezas narrativas. A falta de una transmisión oral que le hubiera confirmado en una genealogía y una épica familiar, McCarthy deja constancia de su aprecio por la protección que le ofrecieron las monjas en el internado y por la educación que le transmitieron, lo que la estimuló a evitar la mediocridad y a creer en sus posibilidades personales. En 1933 la autora se gradúa, libre ya de condicionamientos familiares y religiosos, en Vassar College, una universidad sólo para mujeres hasta 1969.

En la novela “El grupo”, publicada en 1963, recrea precisamente lo que pudiera haber sido la vida de sus privilegiadas compañeras de universidad al enfrentarse a una realidad externa condicionada por la dureza de la Gran Depresión económica. Ocho mujeres, ricas, jóvenes e inteligentes, imbuidas de la filosofía de Vassar de que “lo último es lo mejor”, ya que el progreso técnico y científico mejora sustancialmente la calidad de vida, llegan a Nueva York con su recién estrenado título universitario dispuestas a tomar posesión de lo que creen que les pertenece y sintiéndose partícipes del glorioso futuro de su nación.

Pero pronto han de enfrentarse a las dificultades de la época y a ser mujer en una sociedad donde conciliar el trabajo con la vida familiar o no querer tener vida familiar no tienen cabida en el imaginario masculino. Atrapadas por una situación que no habían siquiera considerado, quedan expuestas a sus propios choques emocionales entre el deber y el querer, entre la moral que les fue inculcada y el horizonte de libertad que se les escapa.

La novela constituyó un escándalo en su momento, pues no sólo trataba abiertamente el maltrato, las infidelidades, el sexismo en el lugar de trabajo y el alcoholismo, sino también el lesbianismo, el amor libre, la anticoncepción y el aborto, así como puntos de vista políticos y sociales muy alejados de los prejuicios y tabúes que dominaban en la época. Aún así, fue llevada al cine en 1966 por el director Sidney Lumet, con la actriz Candice Bergen en uno de los papeles destacados.

McCarthy mantuvo siempre activo su compromiso social, denunciando como periodista y como autora los puntos débiles u oscuros del mundo en que vivía. En “The Groves of Academe”, novela publicada en 1952, analiza uno de los posibles episodios resultantes del ambiente degradado por la caza de brujas del político Joseph McCarthy, en el cual cualquier oportunista podía aprovechar la situación amparado en el clima de miedo que generaban dichos abusos.

Mary McCarthy llegó a ser redactora jefe del “Partisan Review”, viajó a Vietnam en dos ocasiones como reportera, y escribió “Vietnam” y “Hanoi” a finales de la década de los 1960 para destacar el compromiso de una buena parte de los intelectuales estadounidenses con la paz. También escribió sobre la trama Watergate, sobre los conflictos de Israel e Irán y sobre el terrorismo internacional. Hay pocos temas contemporáneos a ella que McCarthy no haya reseñado en su obra. A lo que hemos de añadir sus libros de viaje y sus escritos críticos sobre literatura.