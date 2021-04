Otru saltu musical (II)

El casu ye que Goxe Producciones acaba publicar el llibru de Carlos Rubiera entituláu “30 Asturianaes”, con tres CDs y textos de variáu calter. ¿Pero qué ye lo que contién el llibru, de formatu 25x17 cms. con tapa encartonada, y qué ye lo que tresmite la música que guarda? De mano ye evidente que Carlos Rubiera remocina l’asturianada y abre un proyeutu nel que la “tonada de la tierra” nun será namás un son de chigre o de concursu. Pola cueta, l’asturianada pasa a ser un canciu de conciertu. Un “lied”. Nun ye tampoco qu’esa música desdexe los instrumentos tradicionales, gaita, tambor, panderos, acordión, xiblata. Lo novedoso ta en que detrás de Rubiera, en munches de les trenta interpretaciones, surden los instrumentos típicos de la música clásica, pianu, violonchelu, entemecíos con otros más pop, tipu baxu o tecláu. Aínda más, esta obra remana cásique la serie entera de los cancioneros, dende’l de 1911 hasta el de Luis Vázquez del Fresno, (1978), pasando pol más significáu y abundosu en melodíes: el d’Eduardo Martínez Torner, (1920). Con esto Carlos Rubiera asoma tamién como investigador, lo que da más sentíu a lo que Xune Elipe escribe nel proemiu editorial de “30 Asturianaes”: que vien a ser “una especie d’enciclopedia sonora de l’asturianada”. Col mesmu xeitu ha de lleese’l textu de Llorián García, gaiteru, vecín de Carlos y estudiosu qu’analiza’l llibru baxo conceptos de semiótica y etnomusicoloxía. Per otru llau ye increíble la cantidá de xente movilizada por Carlos Rubiera alrrodiu de la so xera. Les referencies de los distintos númberos son minucioses y la variedá de combinaciones na execución convierte’l resultáu nuna obra coleutiva. Pongo como persona representativa a la cantadora Mariluz Cristóbal Caunedo, pero ente les ventiseis que collaboren atopamos nomes de lo más relevante na nuestra música.

Amás el llibru ufierta testimoniu de vida de Carlos Rubiera: la so vida, rural, urbana, profesional. Conozse bien cuánto s’enfotó él na modulación y emisión de voz. Asina qu’en cuantes a la estética del Carlos Rubiera cantador d’estes trenta asturianaes, si me dan a escoyer, yo quedaríame con “Pinchéme con una espina” y con “Arrea carreteru”. Nelles lluz la ensayada tesitura de barítonu que él trabayó y tan cantaes col ciñu de ser un recuerdu de so padre, que les canciaba dacuando. Pero a la fin escueyo tamién “De Les Piragües del Seya”, porque trátase d’una composición de Carlos nueva, de les d’autor, na que relluz la otra tesitura necesaria en tantes tonaes perconocíes de siempre: la de tenor. Carlos Rubiera ye a gastala tamién guapamente.