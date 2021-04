El actor Joseph Siravo, conocido por su papel como el padre de Tony Soprano, en la serie de televisión "Los Soprano" ha fallecido a los 64 años como consecuencia de un cáncer, han informado medios locales.

Siravo que también era actor de teatro, interpretaba el papel de Johnny Soprano en episodios en los que se hacían "flahsbacks" de los años 60 para mostrar la infancia de Tony o en algún sueño de su hijo.

El actor nació y creció en Washington capital y tuvo papeles en otras series de televisión como "For Life: Cadena perpetua", "The Black List", "Made in Jersey" o "Ley y orden", aunque ninguna con la repercusión de Los Soprano, emitida por HBO y de la que se rodaron seis temporadas.

Asimismo, participó en numerosos espectáculos teatrales en el circuito neoyorquino fuera de Broadway y también ejerció como profesor en distintos programas de formación de actores en Nueva York.

La serie "Los Soprano", que contaba las tribulaciones de una familia de mafiosos de Nueva Jersey de finales del siglo XX y principios del XXI, se convirtió en un fenómeno cultural a principios del nuevo siglo con millones de seguidores dentro y fuera de Estados Unidos.