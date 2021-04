Efectivamente, la historia narra la vida d’Alex, un ser tan malváu como psicópata, ensin que les llendes ente la enfermedá y la pura maldá queden clares. Y nesa frontera borrinosa xuega bona parte del mensaxe y reflexón de la obra. Sobre ello vamos volver. El casu ye qu’Alex, después d’un robu que nun salió como cuadraba de mano, acaba na cárcel. Palices, violaciones, robos, insultos, despreciu poles persones y la sociedá… too ello xúntase na persona poco recomendable del protagonista y narrador de la so historia. Too tuerce cuando na cárcel ufrezse pa un tratamientu esperimental y de resultes d’esti procesu refuga toa violencia contra persones o coses, pero tamién pierde la prestura d’escuchar música o amar acullá del simple amor platónicu o cortesanu al estilu medieval. Y ello plantega una duda ética fundamental: ¿somos realmente bonos si nun disponemos de la posibilidá de ser malos? La novela xira, ensin dulda, al rodiu d’esta cuestión. Como se pregunta ún de los personaxes: “¿Quiciabes un home qu’escueye’l mal ye meyor en della midida qu’un home al que-y impusieron el bien?” Detrás d’esta entruga ta la llibertá como elementu fundamental, non solo de la moralidá humana, sinón de la mesma humanidá. Un malváu que dexa de poder facer maldaes dexa “de ser un delincuente. Dexa tamién de ser una criatura capaz d’una escoyeta moral”, diz el mesmu personaxe n’otru momentu. “Un home que nun puede escoyer dexa de ser un home”, repite nel mesmu sen un nuevu amigu d’Alex. Preguntes esenciales d’una novela sobre la ética, que siguen vixentes y convenientes anguaño. Nun ye una novela pa tolos estómados. A les reflexones filosófiques que plantega, amesta descripciones de violencia poco gratificantes. Alex nun paez humanu cuando ye malu, y nun paez humanu cuando lu reeduquen. Nun sabemos qué ye peor.

Arriendes de lo anterior, esta novela ha vencer nel llector n’asturianu otru pilancu más: el so carácter inevitablemente visual. Según la diba lleendo, na mio cabeza apaecíen una y otra vegada escenes de la película homónima de Stanley Kubrick. Davezu les adaptaciones cinematográfiques nun algamen el nivel del orixinal lliterariu. Nesti casu, la película tamién ocupa un sitiu de cultu na hestoria del cine, un llugar de calidá, ensin perder la batalla na comparanza cola novela que-y da orixe. Ye más, entrambes espresiones estétiques compleméntese de manera qu’al lleer la novela na mente del llector superpónense les imáxenes de la película de Kubrick y refuercen la llectura pa facela más intensa. Novela sobresaliente y versión asturiana al nivel que merez esta obra maestra.

Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies