Nel Amaro o’l meyor de los escritores posibles

Nel Amaro nació en Quentuserrón, a la vera de Mieres, en 1946 y morrió en 2011 na mesma cuenca minera. Ente una data y la otra, foi’l meyor de los escritores posibles, y la so escritura rescampló ente la de los autores del primer Surdimientu como una flor robótica en metá d’un prau d’alta montaña. Nun quiero dicir con ello que fore un gran escritor, pero sí que foi lo más asemeyao a ello que pudo haber daquella nel sistema lliterariu asturianu: les condiciones d’existencia de la so obra –abondosa, arriesgada y desigual– pueden aprendenos muncho de la evolución de la llingua lliteraria. Relleer los sos testos y asitialos nel so contestu bien amerita que se-y dedique a Nel Amaro esti Día de les Lletres.

La so obra estrictamente lliteraria desendólcase dende la fin de los años 70 a primeros de los años 2000, y contién una bayura de vanguardistes pieces de teatru, poemarios, rellatos y noveles, como si Nel Amaro tuviere de cumplir el mandatu d’un furor poéticu que diba acabar nel añu 2003, cuando l’escritor mierense decidió dedicase n’esclusiva a la poesía visual y la performance. Ente la ventena d’obres que dexó escrites nun hai nenguna perfecta masque sí, de xuru, llinies que van quedar na alcordanza. Pero, sobre manera, hai un proxectu escritural que siempre supo cuála yera la posición qu’había adoptar. L’anovación formal nes estructures narratives y dramátiques, la construcción radical de los personaxes (marxinales ya irónicos) o la integración curiosa d’alta y baxa cultura fonon los pegoyos de la so obra, colos qu’amosó non namás que’l mundu podía dicise n’asturianu, sinón que podía inventase n’asturianu tamién. En dalgún sentíu, nel programa testerón de Nel Amaro hai un compromisu fundamental cola realidá.

Ente les obres suyes, la primera que tevo un pesu decisivu foi “Xénesis o alborá de la concencia”, qu’en 1978 supunxo l’apertura d’una vía nueva pal teatru asturianu que quería alloñase del exitosu costumismu al que taba avezáu. Vieno depués una década na qu’espublizó una serie de poemarios en castellán –como “Habitación de poeta”, en 1981, o “Boca arriba, lentamentente naufragando”, en 1982– colos que formó la so escritura, y que a lo último de los 80 lu guiyanon al so primer poemariu n’asturianu, “Y tu, Marta B, qu’entoncies nun yeres, tampocu, l’Anna Karina de les películes de Jean Luc Godard” (1989). El títulu d’esta obra evidencia yá la novedá de la propuesta lliteraria de Nel Amaro: empatar cola gran cultura de vanguardia europea dende un puntu de vista que fore al empar irónicu y críticu, y bien afitáu nun garrapiellu d’elementos característicos, como’l compromisu políticu, la conciencia de clase, la narración de la degradación de les cuenques mineres, la revisión de los privilexos de propiu yo narrador, o’l posicionamientu colos personaxes marxinaos (siempre intelixentemente problematizaos).

Nos quince años que siguienon desendolcó Nel Amaro la parte fundamental de la so obra lliteraria: cinco llibros de poemes –“Diariu de polizón” (1990), “Reversos” (1990), “Poemes de San Francisco” (1992), “Pruebes d’autor” (1994) y “Cementeriu cívicu” (1999)–; cinco noveles –“¡Adiós, Dvorak!” (1990), “Novela ensin títulu” (1991), “L’últimu del pelotón” (1994), “¡¡¡Falanxista!!!” (1995) y “Entós, cuando ñevaba” (2002)–; trés llibros de teatru –“Antígona, por exemplu” (1991), “El banquete” (1996) y una esbilla d’obres más curties, “Les manes en caxón” (2003)–, y dos colecciones de rellatos breves –“Prietu Jazz” (1993) y “Na borrina” (1993)–. Mesmo nesta compulsión escritural que na so actividá incesante en premios lliterarios, revistes y tertulies de llugares estremaos, puede detectase una fe nos poderes escuros de la lliteratura y de les rellaciones lliteraries, que bien podíen conxurar nun intre un mundu otru que desapaecía darréu, pero que cola so ironía yera quien a allumar munchos aspectos del mundu de nueso.

Ún de los símbolos qu’aprucen con frecuencia na obra lliteraria de Nel Amaro ye’l del ciclista señaldosu y autoconsciente, como’l que protagoniza’l rellatu “Domésticu de luxu”, recoyíu en “Na borrina”, o la novela “L’últimu del pelotón”. Nel casu caberu, el veteranu gregariu Xabel Casielles cuerre de casualidá la Vuelta a España a la fin de la so carrera esportiva. La novela constrúise alredor de dos momentos narrativos: en primer llugar, la llegada al hotel onde ta concentráu l’equipu de Xabel y la so reunión en cuartu con un compañeru. En cuartu, fai dellos “flashbacks” sobre la so vida; problematiza rellaciones pasaes al empar que critica y corrixe’l so propiu rol como narrador de la historia, y reflexona sobre’l papel que tienen los gregarios nes grandes estructures ciclistes, siempre trabayando pal xefe del equipu. De dalgún mou, paez como si’l personaxe se diliere nuna instancia narrativa que lu tracamundia col autor implícitu del testu. El segundu momentu de la novela ye la narración d’una de les etapes de la Vuelta, na que Xabel Casielles se mete na fuga y tien una bona posibilidá de ganar la etapa. Otra vegada, el personaxe arrodiáu por un mundu hostil que fai por controlalu ruempe les llendes de la propia identidá y dedícase a divagar enriba la bicicleta pente medies d’un yo disolutu hasta qu’a la fin decide posase y renunciar a una victoria cuasi segura.

“L’últimu del pelotón” ye, nesti sen, mui representativa de la obra de Nel Amaro, en cuantes que ye quien a amestar un análisi de les sotiles estructures d’opresión qu’operen nes sociedaes posmodernes con unes técniques narratives comprometíes cola “tradición de la ruptura” de la que falaba Octavio Paz. Quiciabes na so imaxe final podamos ver, guapamente, el destín últimu del mesmu Nel Amaro cola so particular ética del perdedor: frayáu, escindíu, radical, ilusionáu énte una multitú que taba persiguiéndolu, decide posase de la bicicleta y salir del xuegu.

Si’l xeniu, como dicía Virginia Woolf nos sos diarios, nun ye otro qu’una inmensa vitalidá, Nel Amaro foi seguramente xenial. Si la so obra lliteraria nun lo foi, eso ye yá otru tema que daría muncho que falar.