Sobrevolaba aquel llugar enllenu xente. Cuando alvirtieron la mio presencia, vi cómo garraben un frascu posáu enriba la mesa: flip, flip... y amagaben con inundame tol cuerpu y asfisiame. Tán obsesionaos, con matar bichos- pensaba-yo. ¡Nun tán avezaos a venos pola ciudá! Y volé rápido pa llibrame d’aquel aerosol asquerosu. Yo rumbaba y subía cuanto más altu, col obleru preparáu, mirando p’atrás de xemes en cuando, por ver si dalguién me persiguía col spray. De sópitu y ensin saber cómo, aterricé na boca d’una tarola que, engaramada nuna tarima, dicía versos, medio lloramicando....Y piquéla, piquéla na garganta. Salí darréu volando, poséme nun árbol que taba ellí mesmu y escondíme a escucar detrás d’unes fueyes. Demientres, a ella entamó a enredáse-y la llingua, torgóse-y la voz y cuasi nun podía falar. Nin siquiera foi quien a disculpase colos presentes, que marmuraben sobre la gafez de la recitadora. Dalgunos hasta se llevantaron p’atendela. Foi too nun tris. Ella nun s’esplicaba qué-y pasara; nun s’enteró que fuera yo quien tuviera nel so gargüelu. Yo llevanté vuelu otra vuelta, y, rumbando, empobinéme p’hacia otru llugar con menos peligru.