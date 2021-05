La casualidá y la mentira

José Ángel Gayol, ún de los escritores asturianos más reconocíos nos últimos tiempos, regresa a la narrativa –xéneru col que se diera a conocer con “Argonautes” (Ámbitu, 2007)– con una novela mui poco convencional. “La xeometría secreta del azar” cuenta la historia de Naldo Asur, un escritor mozu que, depués descubrise que la obra cola que ganara’l premiu Xosefa Xovellanos yera un plaxu, fuxe d’Asturies, incapaz de soportar la presión a la que lu somete la comunidá lliteraria. N’Estocolmu, ciudá a la que marcha pa trabayar na Embaxada española, conoz a Göran, un mozu suecu col que comparte’l sentimientu d’aisllamientu y vacíu esistencial.

A partir d’esti plantegamientu, Gayol desarrolla una trama que podíamos calificar de barroca, onde cada personaxe encarna una idea que tien correspondencia o encuentra contraste na representación que se fai d’ella a traviés d’otru personaxe. Asina, Naldo Asur permite al autor indagar sobre la naturaleza de la mentira, a traviés de les sos acciones –Naldo decide facese pasar por espía pa engatusar a una moza, Lena– y de les sos palabres, que davezu orienta a xustificase pola inconsistencia de lo que consideramos verdá. Los personaxes femeninos, Micaela y Lena, representen, respectivamente, la realidá y la fantasía, poniendo cuerpu y voz al problema vital del escapismu. Pela so parte, el sensible Götam, necesitáu de certeces como ta, actúa como contrapuntu del protagonista, col que contrasta pola so incapacidá p’actuar.

La historia de la suplantación d’identidá de Naldo Asur da pie a plantegar delles cuestiones filosófiques y psicolóxiques. Tóquense temes como los finxos y sofitos de la identidá personal, el papel de la verdá y la mentira na comunicación y nes rellaciones humanes, la vida como representación y como xuegu y, sobre manera, la intervención del azar nel desarrollu siempre imprevisible de los acontecimientos.

“La xeometría secreta del azar” ye una novela filosófica sin ser una novela de tesis. La historia ta contada por un narrador omnisciente qu’adelanta’l desenllaz nes primeres llinies y avisa del envís reflexivu del rellatu –“En realidá, esta historia trata d’esplicar por qué morrió Göran, y por qué l’azar y la mentira ocupen un espaciu común y necesariu”–. Esta voz narrativa asoleya les motivaciones de los personaxes, prediz, rememora o recalca, según el casu, los asocedíos y inxerta bien de comentarios, faciendo por llevar la llectura más allá del desendolcu de la historia; dacuando, enséñase a les clares, n’enunciaos como “Vamos a traer yá equí a Göran”; pero nun llega a dar una esplicación concreta.

Esti usu de la figura del narrador consigue crear una distancia al respective de la historia, de la que ye imposible escaecer la so condición ficticia y el so calter sapiencial. El recursu casa perbién col conteníu de la novela, onde en más d’un momentu se plantega l’asuntu de la rellación de la lliteratura cola realidá. Resulten algo escesives, en cambiu, la frecuencia y llargor de les digresiones, que comprometen l’avance de la intriga y suponen una dificultá a la hora de desentrellizar el sentíu fondu de los acontecimientos.

Les facultaes d’ensayista de Gayol, que tan brillantemente punxera de manifiestu n’“El silenciu invisible” (Trabe, 2020), quiciabes interfieran nesta obra col so facer como novelista. Non porque nun sepa contar una historia, como dexó demostrao nel so debú con “Argonautes”, sinón porque da la impresión de que se dexa llevar pola so facilidá pa xenerar y filar idees y trayer al testu cuestiones filosófiques. En tou casu, ye de destacar la enorme dificultá de la xera, esi intentu d’encontrar una esplicación que, nel so remitir continuu a entrugues filosófiques y ausencia de sentíu, nun fai otro que señalar el caos y el relativismu de la sociedá contemporánea. Una sociedá, agora más que nunca, llibrada al azar y la mentira.

La xeometría secreta del azar José Ángel Gayol Trabe, 200 páxines, 15 euros

