Por la oscura senda

Si algo define el mundo actual es el cambio. Incluso la palabra parece ser incapaz de captar en toda su dimensión la circunstancia presente de la especie humana. En todos los ámbitos no solo de la vida social, también de la naturaleza, hasta aquello que suponíamos invariable está mudando de aspecto y de comportamiento. El terreno que pisamos es inestable y vivimos los tiempos que nos han tocado sumidos en una confusión cada vez mayor. Estamos desconcertados y nos domina la incertidumbre. Atravesamos una penumbra oceánica, pertrechados con la potente luz de la ciencia, palpando, con el deseo de encontrar un suelo firme que nos permita disfrutar de la calma. No sabemos si llegará ese día. Mientras, la historia nos empuja a ir deprisa, sin poder detenernos, ni saber exactamente hacia dónde vamos.

Surge entonces la pregunta por el destino de la democracia. Desde un punto de confluencia del periodismo con la ciencia política, Anne Applebaum divisa señales inquietantes. Lo que ve en el recorrido que hace por los fenómenos políticos más destacados de los últimos años en busca de síntomas premonitorios no augura nada bueno. Procura pintar un cuadro que no cause un efecto deprimente, sobre todo pensando en los jóvenes, pero su análisis, riguroso, deja traslucir una profunda desconfianza. En una entrevista que concedió con motivo de la publicación de su libro, ha confesado que el optimismo que siente al descubrir el sol cada mañana se convierte en pesimismo cuando se enfrenta a las noticias de los periódicos.

De inicio, Applebaum postula la existencia de constantes históricas derivadas de la naturaleza humana. Considera que el estado de equilibrio de una sociedad es transitorio, pues siempre hay algo que lo altera. Sostiene, igualmente, que la democracia, como otras formas políticas, tiene una alta probabilidad de terminar desmoronándose o destruida, cumpliendo así su ciclo evolutivo. La historia, dice, enseña que todas las sociedades en algún momento dan la espalda a la democracia. Basta que se reúnan las condiciones propicias. Por otra parte, el atractivo del autoritarismo es eterno. Y puede resultar irresistible en sociedades complejas, plurales, divididas, donde muchos individuos sienten la poderosa llamada de lo simple, la uniformidad y el orden. En tal situación, solo falta que los fabricantes de ideas, intelectuales dispuestos a traicionar la verdad por una parcela de influencia, un aplauso, un mejor sueldo o por venganza, inventen una realidad alternativa y difundan por el espacio público un discurso excitante.

El relato de Applebaum es confirmatorio. Comienza con la crónica de la enemistad que la polarización política interpuso entre ella y numerosos viejos amigos. Describe la Hungría de Orban, retrata a Boris Johnson, destripa los gobiernos polacos de Ley y Justicia, cuenta su distanciamiento del Partido Republicano y en España indaga sobre Vox. En Venezuela, en Rusia, en todos los lugares que visita observa los mismos síntomas. Estas sociedades ya no comparten un debate público común. La intolerancia con el discrepante ha despedazado la esfera pública, donde la verdad se confunde con la mentira. Las instituciones de la democracia liberal están siendo neutralizadas o manipuladas.

Concluye Applebaum que el estado unipartidista y antiliberal inventado por Lenin es hoy un modelo político universal en abierta competencia con la democracia. No es esto lo que esperaba el grupo de amigos reunido en Polonia para celebrar la navidad de 1999, pero no desespera, aunque su alegato final para volver a estar juntos transmite cierta resignación ante los malos presagios que nos abruman. ¿No es posible hacer nada más para salvar a la democracia moribunda?