"Con estos cuentos hemos intentado crear historias cuyo objetivo no sea simplemente el de entretener, queremos también que el niño o niña aprenda, que pregunte, que se sienta partícipe... y, sobre todo, que viva un momento especial contigo. Durante la lectura los niños se encontrarán con situaciones inesperadas, personajes extraños, objetos aparentemente sin sentido... Todo forma parte de la didáctica de la historia".

Juntos (Cuentos para contar entre dos) es el primer álbum ilustrado de Eloy Moreno, autor obras tan vendidas como Invisible y Tierra Una propuesta muy original que necesita de la "colaboración" de los lectores. El verano ya está aquí y Ben quiere probar la nueva piscina del pueblo. De camino a ella se topará con todo tipo de personajes que se sumarán a su aventura.

-¿Qué distingue a un buen amigo de un simple conocido?

-La capacidad de contarle cosas íntimas.

-¿Qué beneficios tiene leer entre dos?

-Poder compartir las historias, ver las expresiones mutuas al avanzar en la historia.

-¿Qué hay del niño que fue en el Eloy Moreno escritor?

-Sigue estando ahí, y conforme pasa el tiempo lo aprecio cada vez más.

-¿Hay alguna fórmula mágica para que la parte didáctica de un libro no suene a rollo paternalista?

-Sí, que esté integrada en la propia historia, que el niño ni siquiera se de cuenta de que está aprendiendo mientras se divierte.

-¿Cómo se puede enganchar a los lectores más jóvenes ahora que las pantallas dominan todo?

-Ofreciéndoles lecturas acordes a su edad, a sus gustos, a su entorno... y no seguir intentando obligar a que lean clásicos que quedan a años luz de su vida, su entorno y sus intereses.

-A estas alturas se puede sorprender a los niños con un libro?

-Por supuesto, incluso con una mueca puedes sorprender a un niño. Solo hay que hacer algo distinto a lo que espera.

--¿El miedo puede ser divertido?

-No lo creo, sobre todo para el que lo padece. Puede llegar a ser divertido para el observador, pero no para el que lo sufre.

-¿La alegría de leer, ¿se puede inocular?

-Se puede observar. Si ellos te ven disfrutando mientras lees, es posible que al final se contagien de ello, también es posible que no, claro. Pero hay más posibilidades por aquello del mimetismo.

-¿La lectura es una buena vacuna contra la tristeza?

-Y contra el aburrimiento. Pero un libro también te puede poner triste, por supuesto. Un buen libro es aquel que te mueve las emociones, y eso al final puede llegar a cualquier puerto, incluso a ninguno.

-¿Cuál es su mayor ilusión como autor?

-Seguir emocionando a los lectores. Saber que al leer cualquiera de mis libros, he sido capaz de remover algo por dentro al lector. Si después de varios días siguen pensando en mis novelas, es buena señal.

-¿Se encuentra muchas sorpresas en el camino de la escritura?

-Cada vez menos, quizás por los años. Por eso hay que intentar generarlas uno mismo. Por eso intento que cada libro mío sea una sorpresa. Por eso mis lectores nunca sabe de qué van mis obras, nunca pongo nada en las contras.

-Si tú me dices “Ben”…

-Es que quiero que me lleves contigo :)

-¿Le gusta tirarse de bomba en la piscina literaria o va entrando poco a poco?

-En las piscinas reales lo sigo haciendo cada verano, y muchas veces. Mientras el cuerpo lo aguante, yo lo seguiré haciendo.

En las literarias también lo intento, a mi manera, pero lo intento.

-¿Vale la pena quedarse sin piscina si ganas amigos a cambio?

-Por supuesto, porque seguramente al día siguiente la piscina seguirá ahí, y además irás con los amigos.

-¿Qué le gustaría que pensara un niño al terminar su libro?

-Que quiere volver a leerlo.

-¿Qué aportan las ilustraciones de Pablo Zerda?

-Son los cimientos del cuento, sin ellas no tendría ningún sentido. La idea es que solo con las ilustraciones un niño que no sepa aún leer pueda interpretar ya el cuento.

-¿Malas lecturas infantiles pueden arruinar futuros lectores?

-No lo creo, pueden desanimar temporalmente, pero no arruinar, ni mucho menos. Al igual que un mal día no arruina una vida.

-¿Qué libros le marcaron de niño?

-Aquella colección de Elige tu propia aventura y los cómics de Super Humor.

-¿Tiene sentido la actual revisión de clásicos del cine y la literatura siguiendo pautas políticamente correctas?

-Es totalmente absurdo, pero vivimos en una sociedad absurda, donde hasta los cómicos tienen que pedir permiso para contar un determinado chiste.