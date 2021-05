Signos d’occidente

El llibru de Roberto González-Quevedo “Cuando los dioses se pierden na nublina” (Los osos de Pesicia, 2019) abonda en signos de la cultura occidental. Cómo non. Pero l’occidente del llibru ye creyación del autor. Trátase d’esi occidente asturlleonés onde se fala’l dialeutu de la nuestra llingua que la xente suel llamar “bable occidental”. Ye la tierra qu’algama vida estética baxo’l nome míticu-lliterariu que-y punxo González-Quevedo en bien d’obres: Pesicia. La páxina 37 guarda les frases más definitories y prudenciales al respective: “Pesicia es un nombre literario, es un invento emotivo, no corresponde a ninguna región o zona administrativa ni pretende ser algo que se pueda justificar científica o históricamente. Es una voluntad de ser, pero solo literaria, cultural y lingüísticamente”. Poro prestábame tocar dellos antecedentes del llibru qu’ayuden a entendelu anantes d’entrar per sos coraes Hai 50 años nun esistía n’Asturies la ringlera occidente-centru-oriente. Yeren otres les referencies de autoreconocencia, llugares como Muniellos, Ensidesa, Llaboral de Xixón, Cuadonga, Payares… un desendolque referencies que lliteralmente nun cabe equí. El primeru que-y dió a la ringlera un sentíu non alministrativu de comarca, sinon unu xeográficu-simbólicu d’arte, foi el Druida Diviciaco, con prólogu de Pedro de Silva. Pero igual m’enquivoco. Otru finxu : hai 40 años apaeció un llibru impresionante, “Girar de anarcos”, de José María Álvarez Flórez, que causó adulces un renováu sentir asturianu y occidentaliegu. Tengo’l gustu de citalu agora, que lo tenía callao dende 1981. Y otru más: al filu d’anguaño pué decise que poques llingües d’Europa presenten como l’asturianu una variante dialectal dotada d’una lliteratura propia y de calidá. Dicen dacuando del friulán, que tien ente la ciudá de Údine y los Alpes italianos el triple de falantes que nós. Pero la llingua de Friul atópase perdividida de dialeutos y rescampla siacasu polos poemes de mozu de Pier Paolo Pasolini.

Miremos entós nes coraes de “Cuando los dioses se pierden na nublina”. Na segunda páxina del llibru apaez el mapa fabulosu de Pesicia, dende la ciudá de Dsaobara ata’l cursu del ríu Sile. El nome Pesicia fórmase en recuerdu d’una de les tribus más señalaes del pueblu astur históricu: los Pésicos. Roberto González-Quevedo anicia na introducción con un estudiu en castellán, inéditu hasta güei, de les idees del filósofu Hegel y d’otres pensadores alrrodiu de relixones antigües y cristianismu. Dempués el rellatu n’asturianu axunta con tipografíes distintes dos escenarios. Unu contién peripecies más bien psíquiques y máxiques de personaxes de Pesicia que viven baxo l’imperiu romanu. L’otru escenariu realiza un proyeutu mui queríu de Roberto y que tien especial significancia cuando ya tenemos nes manes la Biblia n’asturianu: Xesús de Belén (el nuestru Belén pésicu) predica, fae millagros, riñe con fariseos, con romanos y deprende a los discípulos, que como ye lóxico son toos pésicos. Sicasí, el textu de Robertu nun traduz el Evanxeliu sinon qu’escribe una versión lliteraria más llibre na que’l estilu paezse daqué al de la traducción clásica de Manuel Fernández de Castro (1861). ¿En qué? En que dambes ufren una vida de Xesús que, pesie a too, suena más divertida que’n castellán. ¿Y cómo acaba’l llibru de los dioses que se pierden? Pué dicise pero tien misteriu: a lo último’l cristianismu mesmu fai que los vieyos dioses vuelvan pa casa por mor d’quello del retornu eternu.

Amueso los vezos y claves del autor González-Quevedo: busca la simplicidá nos conteníos enguedeyaos y atopa la complexidá de los conteníos cenciellos. Y eso sí, gasta una ironía y un humor fonderos. Por si acasu.

