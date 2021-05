Eva García Sáenz de Urturi : "No miro nunca el género del autor y los lectores tampoco"

En una década ha pasado de publicar su primera novela en Amazon a firmar Aquitania, uno de los premios Planeta más vendidos de la historia. Eva García Sáenz de Urturi se queda en casa para volver a encontrarse con el público alicantino. Será el sábado, a las 19 horas, en la Feria del Libro de Alicante.

-El próximo sábado volverá a reencontrarse con los lectores y en la Feria del Libro de Alicante. ¿Qué sensaciones le produce?

-Hay muchas ganas de reencuentro por parte mía y por parte de los lectores. Aquí en Alicante me decían que ya era hora, después de año y pico que llevamos los autores sin hacer firmas presenciales. Es lo que más hemos echado de menos los autores. Durante la pandemia el número de lectores ha subido y en redes los escritores hemos estado más activos que nunca. Pero hay muchas ganas de ese encuentro presencial y poder charlar con un poco de tiempo. Estuve firmando en València y gente venía con Aquitania y con otros libros míos porque decían que tenían muchas firmas atrasadas.

-Premio Planeta y libro más vendido en 2020 ¿Pensó qué Leonor de Aquitania le iba a dar tantas alegrías?

-La verdad es que cuando llegué a todo el mundo de los aquitanos, a ese medievo francés tan culto que era el germen de lo que luego fue Europa, me pareció una historia muy «planetable», muy digna de ganar el Planeta. Y por eso me presenté. Combina thriller con género histórico; había unas grandes luchas de poder y narrativamente hablando son historias que perduran mucho en el tiempo. Esa especie de Juego de Tronos que habla de algo tan humano como las ambiciones, los juegos entre linajes y familias al final es una lucha por la supervivencia y el poder. Por eso son novelas que se leen mucho y permanecen en las estanterías.

-Lucha de poder, ambiciones... ¿Podría extrapolarse a la actualidad?

-Yo creo que hay una serie de patrones, sobre todo cuando hablamos del poder y de las dinámicas familiares, que se repiten. Por eso nos sentimos todos tan identificados, porque vemos que hay algo de nuestras dinámicas por muchos siglos que hayan pasado.

-Hace más de seis meses que ganó el Planeta con esta novela. ¿Cómo ha sido el feed-back de los lectores?

-Lo que más me ha gustado es que lo han entendido como lo que era, una gran lección de vida. La novela está repleta de consejos y sabiduría para gestionar el poder y cualquier situación difícil, desde una guerra hasta cualquier otro planteamiento. Y eso es lo que ha entendido el lector. El aprendizaje que tenía la novela ha sido adoptado por muchos lectores y por eso ha calado tanto y está siendo uno de los Planetas más vendidos de la historia. Hay una enseñanza universal dentro de Aquitania que ha trascendido más allá; hay una manera de relacionarse entre los personajes y de tomarse la vida. Todos son supervivientes y tienen que jugar sus cartas, las buenas y las malas. Es una lección de empoderamiento.

-Pues se la podía regalar a muchos gobernantes de muchos países.

-Yo creo que a cualquier gobierno o mandatario siempre le viene bien que lean, que amen la literatura. Una sociedad repleta de buenos lectores es más reflexiva, más empática y mejor.

-Dice que Leonor es una precursora del feminismo. ¿Tiene más lectoras que lectores?

-En mi caso, todas las estadísticas dicen que tengo exactamente la mitad. En redes también y en las firmas también, y una horquilla de edad muy amplia, entre 18 y 90 años. Además la historia esta contada desde diferentes puntos de vista; no está escrita desde un punto de vista de género sino de personas. Y no he notado una diferencia de género. Se ha entendido más como la historia universal que es.

La mejor literatura sobre el tema de la pandemia llegará dentro de unos años, cuando hayamos salido y tenido ese poso de reflexión

-La protagonista de su novela es, en su opinión, la primera influencer de la historia occidental. ¿Qué puesto ocuparía Leonor en el siglo XXI?

-Como persona que gobernó durante 70 años junto a a sus maridos, el rey de Francia y el de Inglaterra, fueron ellos tres los que planificaron las fronteras de Europa. Su aportación fue determinante, pero más allá de eso, yo la veo desde el punto de vista de la gobernanza. Hoy perfectamente podría estar en alguna institución europea.

-Cada vez hay más autoras entre los libros más vendidos. Algunos de los premios literarios más destacados del último año han sido ganados por mujeres. Lo curioso es que eso nos siga llamando la atención.

-Yo prefiero pensar en personas, así trato a los lectores y lectoras, a los personajes y también soy igual como escritora y como lectora. No miro nunca el género del autor. Y los lectores tampoco lo miran, tienen en cuenta las historias.

-Dicen que la realidad inspira siempre a los escritores. ¿Cree que en un momento tan complicado hay muchos temas que novelar?

-Yo pienso que habrá como en todas las crisis una literatura revisionista, pero creo que la mejor literatura en este tema de la pandemia llegará dentro de unos años, cuando hayamos salido y cuando hayamos tenido ese poso de reflexión. Habrá porque todas las grandes guerras y pandemias han tenido su narrativa. Pero si se cuenta desde el presente estamos hablando de la literatura de la emoción y dentro de unos años será literatura de la reflexión. Y yo creo que las mejores obras son las de la reflexión. Hablando con editores, es pronto para poder hacer un revisionismo de lo que está pasando.

-En 2019 vimos El silencio de la ciudad blanca en el cine, aunque no se quedó muy conforme con el resultado. ¿Aquitania se verá en la pequeña o en la gran pantalla?

-Bueno, es algo de lo que todavía no me he hecho planteamiento al respecto. Me centro bastante en las novelas y en el terreno narrativo.

-¿Está ya embarcada en la siguiente novela?

-Este año, pese a que esta siendo tan atípico para todos, es el año de disfrutar de la gira planetaria, sobre todo ahora que se abren las fronteras y empezamos con los actos presenciales. Es un año único en mi vida para disfrutarlo. Y estoy en ello.