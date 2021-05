Bienvenidos al campamento

“El campamento” es la novela más complicada a la que se ha enfrentado Blue Jeans. El autor de la serie sobre “El Club de los Incomprendidos” cuenta que “mis trece libros anteriores los escribí en cafeterías, que se convirtieron en mis despachos improvisados. Esta vez he tenido que trabajar en casa, en el silencio absoluto de una habitación, debido a las circunstancias. Cambiar la dinámica y la disciplina adquirida, después de tantos años, me ha costado muchísimo. Además, en cuanto salía de la historia y leía o veía cualquier noticia relacionada con la realidad, los ánimos se me caían al suelo. Ha sido muy difícil escribir durante la pandemia. Pero el reto lo he superado y ya solo por eso me siento satisfecho”.

La idea de esta novela no fue suya: “La primera semilla de ‘El campamento’ la plantó Ester, mi pareja. En una de las múltiples charlas que hemos tenido en este último año debatíamos sobre de qué podría ir mi próximo libro. Ella me propuso que metiera a unos jóvenes en un campamento en algún lugar aislado, sin móviles ni conexión a Internet y a partir de esa premisa empezaran a suceder cosas. Me pareció una gran idea y fui desarrollándola poco a poco”.

El creador de la trilogía “Algo tan sencillo” quiso “mezclar lo clásico con lo más actual. Por un lado está la estructura de la novela. He seguido patrones de los de toda la vida. Un grupo de personas que se ven atrapadas en un lugar del que aparentemente no pueden ni deben salir, un suceso importante en los primeros capítulos –en este caso una muerte en circunstancias extrañas y la desaparición de los coordinadores del campamento–, un desarrollo en el que todos se acusan y parecen sospechosos y un final en el que acabo dando algún que otro giro y presentándole al lector la solución de los enigmas”.

Así lo resume: “Muy Agatha Christie. Pero, por otro lado, nos encontramos a personajes con ocupaciones y profesiones de esta década: dos influencers, un estudiante de criminología con un canal de YouTube, una escritora famosa que empezó en Wattpad, una creadora de app para el móvil, un gamer… y un multimillonario que quiere invertir su dinero en Internet, videojuegos, aplicaciones y pretende colocar a uno de estos jóvenes al frente de su imperio”.

En definitiva, “El campamento” es un thriller “muy de personajes, con protagonistas de hoy en día, en el que el lector no tendrá ni un minuto de descanso y en el que podrá jugar a hacer de detective, como hacía yo con los libros de Agatha Christie, a la que brindo un pequeño homenaje a lo largo de toda la historia”.

Quien avisa no es traidor: “El proyecto que vamos a llevar a cabo os puede cambiar la vida. Sí, estoy seguro de que este campamento marcará un antes y un después para algunos de vosotros”. Página 29.