Alanis Morissette ha confirmado este martes que celebrará en noviembre de este mismo año los dos conciertos que tenía previsto ofrecer en España como parte de la gira por el 25 aniversario de su disco más celebrado, 'Jagged Little Pill' (1995), y que fueron aplazados a causa de la pandemia.

La artista canadiense, según ha confirmado su promotora, actuará el 10 de ese mes en el Palau Sant Jordi de Barcelona y un día después en el Wizink Center de Madrid, dos espacios multitudinarios que convertirán estas citas en dos de los primeros y más grandes compromisos musicales internacionales "de la era post-COVID".

Tras recorrer EEUU en el verano, con arranque el 12 de agosto en el Germania Insurance Amphitheater de Austin, esta gira llegará a Europa a partir del 28 de octubre, fecha en la que se la espera en el Barclaycard Arena de Hamburgo (Alemania).

En el viejo continente pasará por Copenhague (29 de octubre), Ámsterdam (31 de octubre), Budapest (3 de noviembre), Varsovia (6 de noviembre) y Milán (8 de noviembre), antes de aterrizar en España y viajar a otras ciudades como París (13 de noviembre).

Morissette, que estará acompañada en todas las fechas por Liz Phair como artista invitada, realizará en noviembre varios conciertos más en Reino Unido y después actuará en Dublín el día 25.

Los conciertos correspondientes a Oceanía tendrán lugar en noviembre de 2022. El broche, de momento, está fijado el 19 de noviembre de ese año en Manila.

Originalmente planteada para 2020 y aplazada a causa de la pandemia, en esta gira está previsto que interprete por completo su icónico álbum "Jagged Little Pill" así como otros éxitos, entre los que se encuentran temas de su último disco, 'Such Pretty Forks in the Road' (2020).

Ganadora de siete Grammys, cinco de ellos (incluido el de 'Álbum del año') se los debe al álbum que conmemora en este 'tour', así como los más de 33 millones de copias que se estima que vendió de él en todo el mundo, convirtiéndose en el decimosexto disco más vendido de todos los tiempos en EEUU.