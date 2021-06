Haikus y caparines

“Origami” ye pallabra que significa papiroflexia nel idioma xaponés. El títulu de Berto García ta bien trayíu porque los sos poemes xueguen con un lléxicu que torna y retornia en dobleces prestosos. Berto García nun diz nel llibru que los minimalistes poemes qu’ufierta seyan haikus. Pero la crítica pescáncialos como si lo fueren, que ye’l casu. Paezme que’l meyor haiku d’“Origami” ye ún que casa colos díes nos que tamos: “Llume de xunu / alredor de los vezos / arrinca’l branu”. Gusten d’otra mena los que cita María Esther García López nel epílogu, como esti qu’acompanga col clima d’estes selmanes: “Ónde m’atecho / –tamién esta nueche– / de la truena”. Sicasí quixere recordar, ensin ser repunante, qu’acordies cola poética de Basho Matsuo (sieglu XVII) un haiku puru, por decilo asina, obedez a delles regles: nun tien por qué ser subxetivu nin autorreferente nin urbanu, nun tien que definir nada, nun introduz metáfores nin fuercia paradoxes. Resumío en fórmula: un haiku ha de ser el grau mínimu d’una descripción obxetiva y natural. Pero los ciento trenta poemes de “Origami” malpenes sufren por esa disciplina, dao que l’adaptación a una llingua y a una mentalidá europees fai que’l haiku s’avere a la forma occidental d’una máxima o d’un aforismu. Forma que por curtia que seya en sílabes ye más dramática, más moral y más personalizada que la descripción eco-minimalista. Tengo amigos filósofos, Thomas Heyd ye ún d’ellos, que siguen muncho a Basho, el gran poeta y personaxe de la civilidá nipona. Que son como él, vivientes de la naturaleza y caminantes del so espíritu.

“L’home les caparines” ye una novela abierta, non un cuentu llargu, que ñaz de la sensibilidá d’una nueva y última xeneración d’artistes. Pasen y pasarán toes, pero siempre hai una acutando’l puestu. Na midía en que Blanca Fernández, la escritora, tea encarnada en l’Alicia xóven de la so novela vese per ú tiren les idees nueves de reforma artística y los enfotos personales. Per un llau, diendo a “L’home les caparines”, quier facese la novela de misteriu de tola vida pero col xeitu de que’l noventa por ciento d’ella recueya la realidá social (la familia xunida en igualdá) y que la fantasía rellene’l restu, más a traviés de supuestos psíquicos (l’Alicia-vieya) que d’encantexos convencionales. Per otru llau, la figura d’Alicia xóven ye la d’una estudiante qu’escribe y dibuxa (¿fáilo Blanca Fernández tamién?) recuperando’l dichu antiguu y un tanto castizu de que “pluma y pincel son lo mismo”. Ella ye llista y nun tien mieu. A ella nun-y pasen les coses males que-yos pasen a les rapaces nes noveles y va de campeona ónde-y apetez a les hores que-y peten. Siéntese nesta novela lo que soliña Marta Mori nel prólogu: que nun pasen coses horroroses en primer planu, solo atarrecibles por mor de les que sí pasaren (guerra civil) nel segundu planu de la narración.

Origami Berto García Impronta, 68 páxines, 12 euros

L’home les caparines Blanca Fernández Radagast, 70 páxines, 12 euros