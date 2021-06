Quien haya tenido maestros –no sólo profesores– revivirá con “Mar abierto” esa impagable sensación de recibir, como un privilegio, un conocimiento destilado del verdadero sentido de la vida, una guía para afrontar la terrible incertidumbre que causa la existencia. De eso va esta novela de Benjamin Myers (Durham 1976) que Tusquets acaba de editar en España, de la cadena de favores que se teje entre algunas personas sin pedirse nada a cambio. Pura generosidad. Solo por intentar que el mundo sea un poco mejor en la próxima generación. Estas páginas de Myers desprenden, como un perfume fresco, una sencilla y clara emoción que aligera el alma, una sustancia algo impropia en esta época de confrontación gratuita. Hablo de ese olvidado sentimiento llamado esperanza, que llena de aire los pulmones.

El título original de la obra del novelista, poeta y periodista Benjamin Myers es “The Offing”, un término inglés que hace referencia a ese tramo del horizonte donde el cielo y el mar se fusionan. Ese difuso límite marino –aparte de estar directamente relacionado con un aspecto concreto de la trama– es el entorno emocional donde se desarrolla la insólita amistad que articula una obra elegida libro del año por el periódico británico “The Times” en 2019. “The Offing” también fue objeto de un serial radiofónico en la BBC y se situó el año pasado entre los diez libros más vendidos en Alemania.

Dos vidas confluyen en estas páginas. La de Robert Appleyard, un adolescente de 16 años de Durham que emprende en verano un viaje por la región y llega a la costa, y la de la bohemia sesentona y cosmopolita Dulcie Piper “una señora alta, de casi metro ochenta de estatura y porte retador e insolente, orgulloso”. Robert y Dulcie: uno que debuta en la vida y otra que ya se va despidiendo, dos que se encuentran en este abrazo entre el mar y el cielo, dos que se reconocen y se cuidan. Robert, de familia minera, no quiere someterse al destino que le espera bajo tierra: repetir el agotador trabajo de su antepasados. Dulcie le cambiará la vida, le ayudara a abrir nuevos horizontes. Será su maestra.

Pero las enseñanzas corren en un doble sentido. Robert también ayudará a despejar el espeso nubarrón que lleva años asentado en el horizonte de su nueva amiga, marcado por una dolorosa pérdida.

La historia de Dulcie y Robert aligera el alma, la llena de esperanza

Y ese es el otro tema de esta deliciosa obra de Myers: la muerte de los seres queridos, el duelo por el amor irrecuperable y la superación de la pérdida, la incorporación de su memoria como tesoro de nuestra existencia y, al término de tan trabajoso proceso, la lección más provechosa que podemos sacar: carpe diem, vive el momento, vive la vida. “Entonces tiremos la agenda, quememos el calendario, rompamos los relojes y finjamos que vivimos en un hoy eterno marcado sólo por el oscurecer del cielo y el ululato del búho. (...) Dejemos que el día de hoy dure para siempre, Robert. ¿No te das cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos subvirtiendo el principio mismo que sostiene a la humanidad. Nos estamos sacudiendo las cadenas. ¿No te parece una genialidad?”, le dice Piper en una de las deliciosas comidas que ambos comparten en la casa con vistas al mar donde Dulcie acoge a su joven amigo.

“Mar abierto”, una historia que es también una invitación a disfrutar de la naturaleza y una fiesta de descripciones donde cada especie animal y vegetal tiene su nombre exacto, se desarrolla en los días que siguieron a la II Guerra Mundial, lo que potencia en el lector la sensación de visitar un mundo que empieza de nuevo, tras la gran carnicería. Aunque Dulcie Piper no confíe del todo en el ser humano: “Pase lo que pase, Robert, procura vivir la vida. Sal a ver mundo. Al menos Europa, mientras puedas, porque no tardarán en llegar otros que decidan intentar acabar con ella de nuevo. Y Dios sabe cómo les gusta engatusar a los jóvenes y meterlos en sus líos”. Un consejo que quizá el propio Myers está dando no al joven de 1945 protagonista de “Mar abierto”, si no a los jóvenes que previsiblemente van a vivir unos nuevos convulsos años treinta, los del siglo XXI.