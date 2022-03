Constantino Menéndez nació en Avilés en 1976, pero su vida está muy vinculada a la localidad castrillonense de Pillarno, donde reside. Ha empezado a alcanzar notoriedad pública por su colaboración con el cantante Rodrigo Cuevas, para quien diseña el rompedor vestuario donde vuelve a dibujar los trajes tradicionales asturianos, dotándolos de un glamour desconocido hasta ahora. Menéndez comenzó a tener contacto con el mundo de la indumentaria tradicional a través de la Asociación Escontra’l Raigañu y ahí empezó a interesarse por recuperar y actualizar unos trajes y vestidos que habían perdido toda su riqueza por la uniformización aplicada por la Sección Femenina durante la dictadura franquista. Menéndez es psicólogo de profesión y un tipo que parece una balsa de aceite. “¡Qué va, si soy un acelerado de la vida! La cabeza me va a cincuenta y cinco mil por dentro. Tengo 44 años, pero vividos llevo 88.

Tela con el psicólogo

No solo tenían la misma visión sobre la tradición folclórica asturiana: que necesitaba un buen meneo. Es que, además, eran almas gemelas también en lo físico. Un asunto no menor a la hora de ser prácticos: –Una de las cosas que me facilitan mucho el trabajo con Rodrigo Cuevas es que los dos llevamos la misma talla y no necesito hacerlo venir a mil pruebas. La prenda me la pongo yo y si veo que está bien, ya sé que a él también le quedará bien. Constantino Menéndez es la mente y las manos que están detrás de los deslumbrantes trajes regionales reinterpretados que Rodrigo Cuevas luce en sus espectáculos, ahora en “Barbián” y antes en “Trópico de Covadonga”. Un diseñador de ropa perfeccionista, muy mirado por los detalles. “Soy obsesivo”, reconoce. Y con mucho oficio. Lo aprendió primero de su madre y después se perfeccionó cuando impartió en Gijón un taller de empleo sobre indumentaria tradicional al que asistieron mujeres mayores desempleadas que, en buena medida, provenían de la industria textil gijonesa. Él les enseñaba patronaje y ellas, toda su sabiduría con el hilo y la aguja. Sin embargo, aunque su colaboración con Rodrigo Cuevas le está dando mucha notoriedad, y cada vez colabora más con otros artistas (también lo ha hecho con Marisa Valle Roso), Constantino Menéndez es psicólogo, especializado en discapacitados. No solo trabaja en eso. Es también su vocación. –Era un niño muy inquieto pero miedoso. Necesitado de apego a los padres. Me llevaron a un psicólogo infantil y me vino tan bien que pensé: esto es lo que yo quiero hacer. Ayudar a otros niños. Bueno, también quise ser enterrador. Pero se ve que no tenía tanta vocación.