El cantante y compositor Alejandro Sanz ha recibido este lunes, 28 de febrero, junto al compositor Manuel Alejandro, el Título de Hijo Predilecto de Andalucía, una distinción que ha recibido emocionado y ha dedicado a sus padres, al tiempo que ha añadido que "todo en la vida ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda".

Sanz se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el acto institucional organizado por la Junta con motivo del Día de Andalucía en el nombre del resto de galardonados, entre los que también se encuentran la Fundación Blas Infante, Medalla 'Manuel Clavero Arévalo', junto a otras 19 medallas de la comunidad.

Durante su discurso, el artista ha dado las "gracias por este instante de felicidad absoluta que me habéis regalado hoy" durante un acto que ha calificado de "auténtico, bello y andaluz", al tiempo que ha afirmado que "no sé si son consciente de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría, pensando que todo en la vida ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda".

"Ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre orgullosa diciendo 'mi niño es una eminencia' y el ole bajito de mi padre siempre musitado entre dientes", ha destacado Sanz, que ha añadido "a vosotros, María la de Alcalá y Jesuli el de Algeciras os lo dedico".

💬 @JuanMa_Moreno: La ilusión de una #Andalucía mejor nos acoge a todos, pero también nos necesita a todos.



💚 Podemos ser líderes.

💚 Merecemos ser líderes.

💚 Debemos ser líderes.



Por nuestra tierra, por Andalucía. Feliz #28F, #DíadeAndalucía. ✅ pic.twitter.com/SAM6r7KaJ7 — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) 28 de febrero de 2022

"Todo el viaje os los dedico, desde los cantes de la cocina de mi tía Pepi en Algeciras hasta los conciertos en Nueva York con mi tío Paco", ha subrayado Sanz, quien ha manifestado que "qué clase de viaje merece una mención si no se va acompañado de tu familia, y yo en eso soy rico, tengo un tesoro de afectos y a todos los llevo conmigo en este precioso momento".

Ha señalado que "quiere y debe" acordarse del flamenco, al que "le debo el mar de dudas donde ahogo mis duelos, acordarme de La Chati, de mi Diego, de Morente y de tantos otros que se fueron; Camarón, eterno y vivo, y en la cresta de este duelo está mi Paco, mi compadre, al que no suelto".

Emocionado, ha asegurado que "de todas las orfandades me libra hoy Andalucía y me elige entre sus hijos junto a mi padrino. Doble honor, doble orgullo, padrino, la vida nos lo debía".

"Perdóname madre mía por buscarte en cada verso y en cada nota y toma mi alma rota para siempre, para que la pongas en el cabecero de tu cama o encima de la colcha. Quédatela Andalucía que ya era tuya a pedazos y ahora es tuya toda", ha añadido Sanz, quien ha finalizado con un '¡Viva Andalucía!".