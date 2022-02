El grupo de pop-rock "Alberto & García" está en un momento dulce de su carrera. El viernes pasado, este septeto actuó en Barcelona y ayer, sábado, en Lérida. Recientemente grabaron uno de los conciertos de Radio 3, que se emiten por La 2 de TVE y el próximo 14 de marzo actuarán por primera vez en la plaza de Las Ventas, en Madrid, dentro del programa del Invernadero Music Festival. Aún siguen con la gira de su último disco, "El Buen Salvaje", el tercero de su trayectoria musical, que fue grabado íntegramente en los estudios Ca’n Johan y Audiomatic Studios, de Madrid, con el productor Toni Brunet y masterizado por Denis Blackham en los Skye Mastering Studios de Escocia. Son una de las bandas con más personalidad y de más sólida proyección de la escena asturiana.

Es la vida y se celebra

Alberto García, que es la voz y el letrista de un grupo que, un poco por desidia a la hora de discurrir cualquier otra cosa, acabó llevando su nombre y su apellido, sintetiza la esencia que define la música que hacen estos siete: “Una cierta poética indiana”. Y esto quiere decir que hacen pop-rock de mucha calidad con un toque latinoamericano muy característico. –Nuestros padres son amigos. De pequeños, íbamos todos por ahí en coche y nos ponían a Mercedes Sosa, a “Los Panchos”, a Atahualpa Yupanqui, a “Los Sabandeños”... –¿Y ustedes cómo se lo tomaban? –¿Yo? Yo lo pasaba como los indios. Así, cuando crecimos un poco y otros colegas te preguntaban si te gustaba “U2”, no teníamos ni idea de cómo sonaba... Quien habla es Dámaso González, primo de Alberto y de Manu García, que completa el grupo junto a Álvaro Masó, Cristian Leiva, Diego Reyes y Víctor Gil, “Vicho”. Lo mejor sería ponerse a escucharlos un rato y se entendería mejor de qué van, pero como este papel no suena y además hay que acabar el artículo hasta el final, toca escribir, que, tras preguntarles cómo definirían lo que tocan y cantan, todos, casi al unísono, dicen que hablan del optimismo, de celebrar todo lo bueno que les pasa. –Optimismo, pero sin que sea de tripi ni de ese de las tazas de Mr. Wonderful. Nos decimos: esto es lo que hay, pues a disfrutarlo. Acaba de hablar Alberto García, la voz cantante, quien añade que no escribe para ir cantándole las cuarenta a nadie, que escribe sobre la complejidad del ser humano, una complejidad que, a veces, sin embargo, se resuelve con “cosas sencillas y muy fáciles; a veces un abrazo es lo que te reconcilia con la vida”. Y esa sencillez le emociona. Lo que no soporta, lo que menos soporta, en cambio, es la simpleza. Que es cosa bien distinta.