El coraje de una madre

Por alguna razón, cuando Paul Pen empezó su carrera como escritor siempre imaginaba que la quinta novela “tenía que ser especial. La imaginaba como importante en la trayectoria de cualquier autor, como esa que confirmaría o no lo valioso de su bibliografía. No sé de dónde saqué la idea ni qué veracidad puede tener –quizás habría que hacer un estudio sobre las carreras de grandes escritores para ver cómo computan esos quintos trabajos en el total de su obra–, pero inconscientemente la idea ha permanecido conmigo hasta hoy, cuando me ha llegado a mí el momento de publicar una quinta novela”.

Y aunque sabe que el peso de toda la bibliografía de un autor “no puede recaer sobre una sola de sus obras, tampoco puedo evitar acordarme de aquel pensamiento y vivir este lanzamiento con especial emoción. Eso, o que quizá en realidad los escritores siempre sentimos que nuestra última novela es la mejor, la más personal, la más importante. También en la que más nos jugamos porque sobre ella están puestos los ojos de todos los lectores que hemos ido acumulando hasta el momento y de todos los que puedan acercarse a nuestras páginas por primera vez. A lo mejor es lo mismo que las folclóricas dicen sobre los nervios antes de salir al escenario, que nunca se superan, pero en versión escritor: nosotros nunca superamos el deseo ni vencemos el temor a ser leídos”. Pero si algo le mantiene “tranquilo en este mar de anticipación y dudas, de entusiasmo y nerviosismo, de ganas y de reservas que siempre se acumulan en torno al lanzamiento de un nuevo libro, es el sentirme acompañado por dos mujeres. Las dos protagonistas de ‘La metamorfosis infinita’. Alegría y su madre. La primera es una joven de diecinueve años tan llena de luz, de vida y de sabiduría que estoy seguro de que conquistará el corazón de todo el que la conozca –aunque ese corazón, aviso, acabará después destrozado, como el cuerpo de la propia Alegría, tras la trágica agresión que acontece en la novela–. La segunda mujer es la madre de Alegría, que es quien nos cuenta en primera persona la historia, desde el dolor más profundo de su pérdida pero también desde una rabia incendiaria que la lleva a tomar una determinación: no agachar la cabeza frente a la violencia. Otra vez no”. Al final, apunta Paul Pen, “por lo que quizá sí es importante una quinta novela es porque implica que antes ha habido otras cuatro que han permitido al escritor aprender, mejorar y evolucionar. No tengo muy claro si antes de este quinto libro podría haber dado vida a Alegría y a su madre de la manera en que ellas se merecían, así que aunque solo sea por ellas, por saber que han esperado a existir hasta este preciso momento, para mí esta quinta novela sí ha acabado siendo tan especial como siempre imaginé que sería”. Algo que, sin duda, comparte con quienes lean una novela audaz, singular y que sabe cómo dejar huella con sus emociones a quemarropa. La metamorfosis infinita (Anatomía de una venganza) Paul Pen HarperCollins, 304 páginas 19 euros