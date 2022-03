El problema con Enar Areces (El Entrego, 1990) es qué profesión se le puede poner debajo del nombre. Dice que no es diseñadora de ropa, porque ella en realidad no diseña ropa. Lo que vende son conceptos, una seña de identidad, una forma de ver y afrontar la vida, feminista, ecologista y en asturiano. En esto último, un poco a la manera de Rodrigo Cuevas: actualizando y quitándole el polvo a la tradición. Enar es la creadora de la marca Puru Remangu, que está arrasando con prendas que etiquetan al portador como "Repunante" o tazas que avisan "Yes un poco fedor". O uno de sus grandes éxitos, la camiseta-grito feminista que dice: "Fañagüeta" y debajo los sinónimos "amasuela, raxa, peseta, castaña, páxara, clica, regaña, ñal". También ha publicado el libro "Güeli", que ya va por su segunda edición, con testimonios de abuelas asturianas.

Con dos palabras Mucha calidad humana en aquella gran agencia de publicidad de Madrid, una oficina con unas vistas que te cagas y creatividad, toda la creatividad del mundo, aunque no fueran los mejores sueldos, también es verdad. Pero era el trabajo de sus sueños. Lo que había estado buscando: vivir de parir ideas una detrás de otra, entre los grandes del sector. ¿Era eso? -¿Sabes lo que me pasó? Peté. Baja por ansiedad y seis meses de terapia. No era vida, era vida al matadero. En aquella oficina los orfidales rodaban... Pero me sirvió para descubrir lo que yo quería. Había salido de El Entrego, donde se crio, a estudiar la carrera a Segovia, Comunicación Audiovisual; después, a Barcelona a hacer un curso de creatividad publicitaria; más tarde, curro en Madrid, y ahora volvía a Asturias. Volvía con Xicu, el mozu periodista, y un equipaje cargado con dos palabras que le habían aparecido en la cabeza un día cuando iba a trabajar: "Puru remangu". ¿Y qué iba a hacer Enar apenas con dos palabras? Pues, aunque no lo parezca, construir una nueva vida. Creó una marca de ropa y objetos que ahora está triunfando en Asturias -y fuera, hay mucho asturiano en el extranjero- y que le está permitiendo vivir una vida vivible. Enar hace tazas, camisetas o sudaderas con palabras que cuentan que se puede vivir como a ella le gusta: hablando en asturianu porque así se llega mejor al corazón de la gente, sin paconismos, tocándo-yos les emociones. Ropa hecha de palabras que explican cómo somos y cómo queremos ser. ¿Qué ye’l remangu? "El remangu ye’l puxu, la fuercia o l’actitú pa facer les coses. Ye carácter".