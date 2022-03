La vida resistente al horror de Souha Béchara

Tal vez hayan visto en sus representaciones en Asturias la obra de teatro “Incendios”, que en 2010, en su adaptación cinematográfica, fue nominada al Oscar a mejor película extranjera. No es tan conocido que Wajdi Mouawad, su autor, se inspira en la historia de la libanesa Souha Béchara, cuya vida constituye una de esas biografías que superan, con creces, la ficción.

Con 21 años ingresa en la prisión de alta seguridad de Khiam, en el sur del Líbano, dirigida en ese momento por fuerzas israelís. A esa edad Souha ya había visto todos los horrores de la guerra y, culpando a Israel de la mayoría de ellos por haber invadido el sur del Líbano, había decidido unirse a la lucha armada en un grupo de resistencia que la envió a territorio ocupado para ayudar a planear un atentado, un golpe de tal impacto que enviase un mensaje claro a Israel.

Tras años investigando el terreno, logra un puesto como monitora de aerobic de la esposa de Antoine Lahad, líder del ejército que controla la zona ocupada. Las visitas de Souha se vuelven tan comunes que nadie se extraña al encontrársela en la casa. Hasta que un día, después de haber pasado los pertinentes controles de seguridad, lleva a cabo el acto que cambiará para siempre su vida. En el salón familiar, Souha dispara a sangre fría dos balas envenenadas a Antoine Lahad delante de su familia y varios soldados, firmando así un pacto con la muerte. El general, intervenido de máxima urgencia, logró sobrevivir. A Souha le esperan diez años viviendo en el infierno.

La prisión de Khiam, donde la envían, es uno de esos puntos oscuros de la historia que solo genera relatos de horror y vergüenza: sesiones diarias de tortura con descargas eléctricas, privaciones de alimento, castigos y silencio obligado. No disponían de lavabos, ni de catres, las visitas estaban prohibidas y, a ojos del mundo, esas personas ya no existían. Nadie sabía si quienes ingresaban en Khiam seguían vivos o muertos. Souha, por su juventud y por ser una de las pocas mujeres condenada por actos terroristas, recibió un trato especialmente duro: pasó seis de sus diez años presa en una celda de aislamiento de algo menos de metro y medio de largo por medio metro de ancho.

Souha se propone resistir e intenta mantenerse activa físicamente, para lo que pasea durante horas o trepa por las paredes en ese escaso metro cuadrado. Para sobrevivir intelectualmente escribe en rollos de papel con un bolígrafo que consigue robar, teje dibujos con agujas que ella misma fabrica y con los hilos de su ropa, se inventa poemas, juegos matemáticos, canta… Su misión es lograr llegar cuerda al día que sea liberada, aunque no sepa si ese día va a llegar.

En 1998 logran su liberación, y Souha se muda a París para formarse y dar voz a todas las personas que alguna vez han pasado por los mismos sufrimientos que ella. Concede múltiples entrevistas y escribe dos biografías aún no traducidas al español: “Resistance. My life for lebanon” (2003) y “La fenêtre: Camp de Khiam” (2014). Y mantiene un propósito claro: «La resistencia para mí es una misión y uno de los deberes de esa misión es hablar sobre ello».