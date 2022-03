Homenaje del maestro a sus maestros

Como este libro es una compilación de los homenajes que el catedrático emérito y académico Francisco Rico (Barcelona, 1942) rindió a una cuarentena de filólogos y afines que marcaron su aprendizaje, bien vendrá saber qué es un filólogo, pues “afín” es el parecido, el similar, pero no poca gente tropieza con el significado de filólogo. ¿Qué es la filología?: “Ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos”, resume el DLE. Ampliemos: La palabra viene del latín , que se deriva a su vez de la griega φιλολογία, y significa amor o interés por las palabras. Ya nos vamos acercando: es el estudio de los textos escritos, a través de los que se intenta reconstruir, lo más fielmente posible, el sentido original de estos con el respaldo de la cultura que en ellos subyace. De modo que si usted ve a alguien enfrascado en el estudio de las palabras, está viendo a un filólogo. La filología se acompaña a veces de adjetivos: hispánica, clásica, inglesa… y ahora que ya se va haciendo el lector a la idea de en qué consiste, llega el profesor Rico y lo matiza (o estropea) al hablar de uno de sus guías, Aurelio Roncaglia: “La filología no es una ciencia, sino una rama de la retórica: no puede aspirar a la verdad y tiene que contentarse con la verosimilitud”.

Además de gran fumador e impecable vestir, Francisco Rico arrastra fama de sabio pelín desabrido la cual le ganó a pulso la inquina de no pocos, que dejaron de invitarlo a congresos y tenidas, acaso temerosos de su afilado verbo y sus incontables lecturas. Aun así, fue elegido miembro de la RAE en 1986, y tomó posesión de su sillón letra “p” al año siguiente, con un discurso sobre Lázaro de Tormes y el lugar de la novela, que contestó en nombre de la corporación, y como es preceptivo, Fernando Lázaro Carreter (uno de los altos personajes más ampliamente aplaudidos por Rico en el libro). Es filólogo, ejerció en las aulas de la Universidad Autónoma de Barcelona, se especializó en Literaturas Hispánicas Medievales y en historiar la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro. Lo sabe todo sobre Petrarca y el humanismo en Italia y en nuestro país, y su edición del Quijote, hará enseguida siete años, es ya lectura obligada desde para el curioso hasta para el especialista. También preparó la edición de las obras completas de Cervantes para la colección que dirige, la Biblioteca Clásica de la RAE, con más del centenar de títulos a la venta.

Siempre le precede al profesor Rico su fama de saber enciclopédico y grande polemista que no cede un pelo. Cuando yo estudiaba Filología Románica, en el primer lustro de los 70 del XX, se armó no poco revuelo al anunciarse una conferencia suya, solo atemperado, como siempre, por la calma del catedrático don José María Martínez Cachero: “Pues vamos a ver qué nos cuenta el nuevo Menéndez Pelayo” (yo no recuerdo qué contó, pues en aquellos años no se iba a clase: se hacía la revolución). Lo saludé alguna vez en casa de Juan Benet (uno de los “afines” del libro). Al llegar de visita, reproducían zumbones la escena del Acto IV del Tenorio: “Vengo a mataros, don Juan”; y respondía el ingeniero: “¿Según eso, sois don Luis?”

Ese tono bienhumorado abre “Una larga lealtad”: “No podría escribir mis memorias, porque sencillamente no las tengo”. Y siguen las palabras liminares con un tono coloquial, antes de hacerse fuerte el acento erudito posterior (erudito hasta el hartazgo, no pocas veces, del profano en la materia). Y asoma algo la oreja en sus páginas, como en la protesta por no poder fumarse un puro en una biblioteca: “¡Hasta qué punto ha decaído la civilización occidental y cristiana!”

Pero la materia de tantas y tan dilatadas en el tiempo líneas, son una proclama contra el adanismo, esa funesta manía de creer que somos cada uno de nosotros quienes hemos puesto el huevo originario, nadie existió antes. Páginas muy limpias y estrictamente claras, pues −recuerda Rico al escribir sobre Gianfranco Contini− “no hay razón para que un estudioso escriba peor que un creador. Críticos y lingüistas tienden hoy a infligirnos un lenguaje ratonero, con la insufrible soberbia de suponer que sus lucubraciones valen tanto en sí mismas que una cierta elegancia en el decir no podría sino debilitarlas” (lo dijo en 1997: no parece cundir ese buen ejemplo y precepto). Luego, los textos encomiásticos, desde el de Roger Cartier, con algo muy caro a la Universidad de Oviedo por los trabajos de Emilio M. Mata y de su grupo cervantista, hasta Martín de Riquer: “El maestro que más decisivamente ha marcado mi trayectoria de historiador de la literatura” (con la habitual nota de humor: “¿Se me perdonarán todas las tonterías escritas hasta aquí?”). Unos retratos al minuto de entrada y ampliamente desarrollados a continuación: “Eugenio Asensio era un hidalgo de aldea paseado por todo el mundo y por toda la literatura del mundo”. “Mario Vargas Llosa [“ese infernal peruano”] es la confluencia insólitamente feliz del genio innato y la cultura conquistada” (1999, lean las premonitorias palabras finales). “Fernando Lázaro Carreter era una de las inteligencias más poderosas que he conocido”. A la pregunta de “Cómo hablar de los libros que no hemos leído”, propone responder: “De la mano de Riquer y Valverde”, por su impagable historia de la literatura que no es “una historia enunciada ex cathedra, sino contada desde la experiencia”, como aún compruebo con frecuencia en mi biblioteca.

Adanismo, no. Siempre fieles a los gigantes a cuyos hombros nos hemos subido para atisbar pasado y presente.