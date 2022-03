Rosalía ha publicado este miércoles el último single antes de que el viernes salga a la venta el álbum 'Motomami'. Se trata de 'Hentai' y si el miniavance de la canción que la artista difundió hace unas semanas permitía intuir por dónde iban los tiros, el tema completo confirma que se trata de un número de alto y explícito voltaje sexual. No en balde 'hentai' es el subgénero pornográfico del manga y el anime.

La música de la canción está compuesta por, atención, Rosalía, Pharrell Williams, Chad Hugo, Michael Uzowuru, Larry Gold, Noah Goldstein, Dylan Wiggins, Jacob Sherman y David Rodríguez. La letra ya no es cosa de nueve sino 'solo' de tres artistas: Rosalía, su hermana Pilar y Pharrell Williams.

Bajo una forma de baladón de amor más o menos canónico y comandado por piano a cargo de Rosalía, Jacob Sherman y Dylan Patrice, se oculta una bomba con pocos precedentes en la sicalíptica música popular, canciones escritas por hombres incluidas, con versos como "Te quiero ride / como a mi bike / Hazme un tape / Modo Spike". Por si alguien necesita una ayuda: 'ride' es montar o cabalgar, 'bike' es motocicleta y 'tape' es cinta.

La estrofa "Yo la batí / Hasta que se montó / Lo segundo es chingarte / Lo primero es Dios" no requiere ninguna ayuda, y otro tanto sucede con "Enamorada de tu pistola / Roja amapola / Crash esa ola / Casi me controla" y "Caro como que tiene / Un diamante en la punta / Siempre me pone / Por delante de esas putas".

Parece una oda al pene de su amante en toda regla.