Cómo decir adiós sin decirlo

Qué curioso que, cuando perdemos la presencia de una estrella, se nos apague casi inmediatamente otra. En mi última carta desde Wisconsin, me despedía de Bell Hooks y, apenas unos días después, se nos iba la autora estadounidense Joan Didion (1934-2021). Autora de libros como “Noches azules” (2011) o “El año del pensamiento mágico” (2005), Didion revolucionó el panorama de la literatura en inglés con una escritura entre el ensayo y la memoria autobiográfica, que profundizó en las hendiduras del duelo con una prosa de una franqueza arrolladora.

En los días después de su muerte, no pude dejar de pensar en cuánto me había dado la escritura de Joan Didion, y en la primera vez que, por casualidad, cayó en mis manos mi primer libro en versión original de la autora. Acababa de llegar a Estados Unidos y mi apartamento estaba vacío: ni muebles, ni vasos, ni cama; sólo tenía por compañía 23 kilos de maleta, una prestada cama hinchable sobre la moqueta gris y una pila de libros que me había apresurado a sacar de la biblioteca nada más llegar, porque así la casa no me parecía tan desangelada, sino más bien el comienzo de una aventura. En esos primeros días en tierra estadounidense, me embarqué en otro pequeño viaje a una tienda de segunda mano en busca de platos y cubiertos. Al rato, salí de allí con un ejemplar de la primera edición de “El año del pensamiento mágico” y dos cojines debajo del brazo. Cuando casi siete años después de comprar aquel libro que me había cambiado la vida leí en la prensa que Joan Didion había fallecido, me dije “tengo que contar esta historia, la de cómo sus libros me enseñaron a decir adiós sin decirlo”.

Didion, en su obra “El álbum blanco: Ensayos”, escribió: “nos contamos historias para poder vivir”. Y en ese poder vivir, en ese impulso que pone en tensión las fuerzas de sobrevivir y medrar, una de las cosas más importantes que podemos hacer por nosotros mismos y por aquellos a los que amamos es aprender a contar historias para decir adiós. Aprender a perder, aprender a dejar ir, aprender que la vida está formada en gran parte por las formas en que perdemos cosas y por los modos en que reaccionamos a esas pérdidas, puede ser una de las lecciones más difíciles que aprendamos. Elizabeth Bishop nos lo dijo en su poema “Un arte”: “el arte de perder no es difícil de conquistar / aunque pueda parecer (¡Escríbelo!) un desastre.” Quizás en este poema está el relato de una mentira que también es una verdad: el arte de perder es difícil de conquistar, pero en el acto de contar esa pérdida hay una conquista, porque al narrar aquello que perdimos, lo recuperamos, le damos una vida para siempre en todas esas luces que se encienden por la noche, abren las solapas del libro, leen las líneas de nuestra pérdida, de todos los desastres de nuestros amores.

Qué importante es contar historias para decir adiós. “El año del pensamiento mágico” es la historia de un adiós. El adiós de Joan Didion a su marido. “Tienes que sentir el cambio en el oleaje. Tienes que seguir el cambio. Eso me dijo. No hay nada contemplando al gorrión. Eso fue lo que me dijo”. Con estas líneas cerraba Didion “El año del pensamiento mágico”. Qué final tan inesperado, palabras que alguien dijo, en un lugar concreto, en un tiempo remoto. Palabras que no se perdieron. Palabras que escriben y cierran un libro. Palabras que se despiden de nosotros. Palabras que dibujan un rostro, lo hacen eterno en ese momento favorito y secreto, en el instante de la belleza y del gorrión.