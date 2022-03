“En España e Hispanoamérica se da el fenómeno del hispanobobo”

–¿Hablamos de “lengua hispánica”?

–Es una novedad hablar así. Los escritores estamos para inventar. Hablar así es hacer justicia a Hispanoamérica, donde hay más hispanohablantes que en la propia España. No me importaría que España fuera lo mismo que es hoy día Reino Unido respecto de los EEUU de América.

El escritor y jurista Santiago González-Varas publica “La Comunidad Hispánica y su lengua” (Aranzadi), con prólogo del exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, de raíces asturianas, y presentaciones de hispanistas e intelectuales como Amando de Miguel, el argentino Marcelo Gullo y el asturiano Javier Junceda, quien afirma que el autor “nos saca del estado de ingenuidad boba en el que vivimos para resaltar que el hecho diferencial de la ‘Comunidad hispana’ no es su decadencia , sino su sorprendente rechazo a un pasado glorioso que podría ser recuperado en forma de un nuevo ‘imperio hispanoamericano’ que implicase ‘el retorno al humanismo latino mediterráneo y el rescate de la cultura como alternativa al capitalismo de Norteamérica”.

–¿Qué propone su libro?

–Propone sumar fuerzas y crear una Comunidad Hispánica gracias a la lengua común que tenemos, para que se oiga la voz de los hispanos en el mundo, ya que aisladamente no se consigue. Se trata de ser algo más listos y de aprovechar la misma lengua y valores comunes. “América para los americanos” no ha significado echar a Inglaterra de las Malvinas o de Jamaica, pero sí a España de Cuba o de Puerto Rico. La contraposición real no es “americanos y europeos” sino “anglosajones e hispanos”.

–¿Hay algún hito histórico que se pueda considerar decisivo?

–La Comunidad Hispánica tiene como hito más decisivo la pérdida por parte de México de un vasto territorio de la Hispanidad que tuvo que entregar a Estados Unidos. Diríamos que, desde el punto de vista de la Hispanidad, México tiene una gran deuda, y que este país debería ser reivindicativo frente a Estados Unidos; pero como este discurso de los reproches entre hispanos hermanos no es positivo, es mejor no reprochar nada a México, pero también se agradecería lo contrario.

–¿A qué peligros se enfrenta ahora la lengua?

–En realidad la lengua va pareja al territorio: allí donde hay soberanía anglosajona domina el inglés y allí donde hay soberanía hispana dominaría el español; pero el mayor peligro lo tenemos dentro de la propia España y también en Hispanoamérica en el indigenismo que se rebela contra su propia identidad hispana.

–La normalización del español dentro de España. Estado de la cuestión.

–Es curioso que tengamos que hablar de normalización del español dentro de España pero también es curioso que el mayor reto en nuestro país es lograr que el español sea como el francés en Francia, el alemán en Alemania, o el italiano en Italia, o el inglés en Reino Unido; creo que no es mucho pedir; lo normal en España se aprecia normal y lo anormal se aprecia como normal.

–¿Las redes sociales son dañinas para la lengua o pueden ser una herramienta útil?

–Son tremendamente útiles. Facilitan el estudio, facilitan el aprendizaje. La cuestión es emplearlas bien.

–¿Debería ser la lengua uno de los factores fundamentales para el desarrollo empresarial?

–Qué duda cabe. No obstante, en mi libro me preocupa más la batalla cultural. Tenemos que hacer proyectos empresariales y culturales comunes en Hispanoamérica: hace falta una universidad de prestigio patrocinada por todos los países hispanoamericanos, y una Central de cine, y tantos etcéteras.

–¿Los políticos españoles están a la altura en la defensa del español?

–A nivel político destaca el fenómeno, que describo en el libro de “Las verdades de conveniencia para la convivencia”. Se trata de verdades inventadas, pero que el político precisa decir para contentar al oponente. El político acaba siendo un bobo que defiende lo contrario a su identidad. En España e Hispanoamérica se da el fenómeno del “hispanobobo”, que es distinto del “hispanófobo”, y por supuesto del “hispanófilo”. El “hispanobobo” es el que está en contra de sí mismo; y, como hay muchos votantes así, el político español se vuelve inmensa e interesadamente “hispanobobo”.

–En Cataluña, ¿el español corre peligro?

–El caso de Cataluña debería ser idéntico al de Baviera, Alsacia, Sajonia, Piamonte, Cerdeña, Córcega... Por eso se impondría allí un discurso de moderación y de agradecimiento hacia el alto nivel de libertades lingüísticas que ostentan en nuestro país. Comparen el uso del catalán en la Cataluña francesa y en la Cataluña dentro de España.

–¿Qué opina del todos, todas, todes?

–Entretenimientos del presente. Eso sí, prefiero estar con todas que con todos.

–Como poeta, ¿le duele que los planes de estudios maltraten la literatura como placer y aprendizaje?

–Hay un dato bonito, ya que últimamente estoy muy ocupado con el siglo XV. El humanismo en realidad es la sed de cultura. El humanista era un hombre de cultura, un precursor del intelectual. El término humanismo, más tardío, se suele identificar con el latín y el griego, pero más bien yo creo que el quid es el placer por la cultura. Debería estar en los planes de estudios, pero también más en los telediarios y en la calle.

–¿Los ataques de algunos países americanos al pasado español son injustos?

–La conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Criticar al pasado español es criticarse a uno mismo. Deben despertar y darse cuenta de que, o creamos una Comunidad Hispánica, o no hay otro futuro. Fijémonos en la guerra de Ucrania. La voz hispánica nunca se oye.

–¿Asociar la izquierda a la enseñanza pública y la derecha a lo privado es un error desde su punto de vista?

–Desde luego. Lo público ha de tener prestigio al margen de las ideologías.