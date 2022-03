El tiempo pasado no se esconde y ofrece paralelismos. En “La cuerda invisible”, que acaba de publicar la editorial Periférica, el escritor austriaco Erich Hackl, autor de “El lado vacío del corazón”, cuenta la historia del tranquilo, taciturno, artesano y apasionado alpinista, Reinhold Duschka, un héroe anónimo, así como la de aquellas personas que, gracias a él, sobrevivieron al terror nazi en Viena. Durante cuatro años, Duschka logró ocultar en su taller a la judía Regina Steinig y a su hija Lucia. Los tres sobrevivieron a ese tiempo monstruoso, como si estuvieran atados a una cuerda invisible, con suerte y gracias a la confianza mutua. El principal protagonista de esta novela, el artesano aficionado a la montaña, era amigo íntimo del padre de Lucia, como cuenta Hackl, “en una época en que los hombres aún tenían amigos íntimos, y las mujeres amigas íntimas, así que ya hace media eternidad de esto”. Cuando las peores señales del milenio, el ruido de los sables y los tacones de las botas se hicieron cada vez más inconfundibles, cuando la pequeña Lucía fue expulsada de su escuela y poco después de que ella y su madre Regina también perdieran su apartamento, los judíos fueron llevados a todas partes y transportados en camiones para no volver jamás: madre e hija encontraron un escondite en el taller del amigo de su padre y compañero de escalada. Se sabe que cualquier escalador necesita confianza incondicional en las cordadas. Depender de alguien no es una debilidad, sino la única posibilidad de sobrevivir. Ocurre algo parecido con la miseria de la guerra, el exterminio de pueblos enteros o los pogromos. Duschka ofrece una resistencia inteligente, con la que mantiene un riesgo lo más bajo posible pero sin concesiones. Una resistencia sin aventura, aunque firme, mientras se las ingenia para que no trascienda la presencia en su casa de los refugiados.

El autor austriaco ha retomado repetidamente a lo largo de su carrera destinos auténticos, procesando literariamente la documentación y utilizándola para sus obras. Esta vez son los recuerdos de Lucia Heilman, la niña judía que se prometió a sí misma rendir homenaje al héroe discreto que impidió que ella y su madre fueran deportadas a un campo de exterminio. Ocurrió anteriormente en “Adiós a Sidonie” y con los Salzman en “El lado vacío del corazón”, que publicó hace unos años la misma editorial de “La cuerda invisible”. El escritor austriaco, de 67 años, indaga en biografías, descubre poco a poco etapas individuales de las vidas de sus personajes y junta las piezas hasta concluir un mosaico. Al hacerlo, avanza por la delgada línea entre la documentación sobria y la narrativa motivada histórica y psicológicamente. Sólo después del final de la guerra, Reinhold Duschka supo por un empleado de la Gestapo que se había presentado una denuncia anónima en su contra, según la cual se decía que había escondido a dos trabajadores extranjeros en su casa. Y únicamente a los 91 años se le pudo persuadir para que hiciese público su acto heroico y aceptase ser honrado y homenajeado como se merecía. Erich Hackl pregunta, reconstruye los hechos pieza por pieza, junta a los personajes para moldear sus imágenes. No existe relación amorosa entre el artesano taciturno y la vivaz Regina y, sin embargo, no hace falta decir que él se hace responsable de ella y de la niña. Hackl sugiere que la gran pasión de Reinhold, el montañismo, requiere precisamente esta voluntad de ser considerado y responsable. El deseo incondicional de libertad no sólo incluye la ayuda desinteresada, también provoca grandes problemas en las relaciones familiares: lo demuestra la historia de la posguerra, con la que se completa el cuadro de todos los implicados en esta narración. Conmueve al lector cómo el autor de “La cuerda invisible” acierta a describir la atmósfera de la época y el opresivo mundo de la denuncia, que se mueve a través de la historia como una sonda. Lo hace sin perder de vista el destino del individuo, el carácter individual que se desmarca de las peligrosas condiciones de su tiempo. ¿Por qué resiste Reinhold? Quizá ha interiorizado lo que es la dignidad. A Duschka, el héroe discreto, no le empuja una motivación política para enfrentarse a los nazis, pero tampoco puede evitar ayudar a sus víctimas, los refugiados, la familia de su amigo. Hackl no establece paralelismos con el presente en su prosa clara y emotiva, aunque en las actuales circunstancias y en tiempos de crisis resultan obvios. La cuerda invisible ERICH HACKL Traducción de Jorge Seca Gil Editorial Periférica, 120 páginas 15 euros