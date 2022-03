El antídoto de mamá contra el olvido

La primera novela de esta escritora bonaerense nos transporta, de manera detallada y minuciosa, a la vida diaria de una comunidad de pocos vecinos que conviven en un edificio de clase media denominado familiarmente “el castillito”. La acción se reduce al ámbito de tres familias, la de la narradora, Charo, la de la lánguida Silvina en el mismo rellano y la familia de su amiga Vicky en el piso de arriba.

Si bien es Charo, ya adulta, quien organiza todas las voces, la novela es polifónica. La caja de cartas, fotos y vídeos que la madre de Charo le legó al morir es la que estructura los acontecimientos acaecidos en la aún cercana adolescencia de Charo y Vicky. Las opiniones y las reminiscencias de los diferentes personajes se intercalan cada vez con más frecuencia y con párrafos más cortos a medida que vamos entrando en la vida de la comunidad.

Granny, la abuela materna medio inglesa de la narradora, con su peculiar lenguaje cuajado de palabras y frases en inglés y una tendencia a criticarlo todo, se refiere al edificio como “the sandcastle”. Nos da así las claves del ambiente marco de la novela: un castillo de arena, que luce interesante recién terminado y se desmorona poco a poco con el tiempo y el embate de las olas.

Las olas son aquí rumores, querencias y malquerencias, críticas solapadas y medias verdades, pero, sobre todo, la insatisfacción con la propia vida, con la rutina y las obligaciones. Todo esto va creando un ambiente de hostilidad que cristaliza en una posible aventura amorosa entre vecinos que supondría también una traición entre amigas; episodio que es magnificado por el suicidio de una tercera persona implicada.

Las dudas sobre lo que sucedió o no se acrecientan con el tiempo, lo que no ayuda a mantener una buena vecindad: “Los vi. Al menos en ese momento yo dije que los vi. Creo que sí que los vi. Puedo creer que los vi, me parece que sí”. La respuesta está encerrada en la caja que Leila, la madre de Charo, deja para la posteridad, cuyo contenido descubrimos a medida que leemos.

Pero hay otro tema fundamental en esta novela: la literatura como metáfora sostenida y como autocrítica de la propia obra en desarrollo. Los padres de Charo devoran libros y son, a su vez, devorados por ellos; hay continuas referencias a autores y obras literarias en paralelo a los sucesos de su propia vida. Leila confiesa que “la única casa llena de gente que vale la pena es la literatura”.

En su carta-testamento, Leila, que muere joven y se siente morir, explica que escribe a su hija porque considera que “Escribir es permanecer. Es retener, aprisionar, comprimir. Es merodear lo imposible. Escribir es el único momento de amor total hacia una misma”. Charo entiende el mensaje, recoge el testigo y se convierte en dramaturga.

Leila muere triste por no haber llegado a ser la escritora que soñó; sin embargo lo es, pues una vez que sus palabras entran en la novela, quienes amamos la literatura ya la consideramos una autora. Por eso termino sumándome al homenaje de Charo:

“Mamá hubiera dicho que la literatura es la herencia más importante.

”Mamá hubiera dicho que la literatura es la única herencia”.

”Mamá hubiera dicho que la literatura.

”Mamá hubiera dicho: Charo, la literatura.

”Mamá dijo: literatura.

Eso dijo”.