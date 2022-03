“Cernuda arrastra a cada paso el sentimiento trágico de su vida”

Emilio Peral Vega (Madrid, 1974) es catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense y es el autor de “La verdad ignorada. Homoerotismo masculino y literatura en España (1890-1936)” (Cátedra, 2021), un análisis del deseo erótico de autores tan conspicuos como Jacinto Benavente, Luis Cernuda o Antonio Hoyos y Vinent. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en una céntrica cafetería madrileña.

–La literatura homoerótica, como la nombra usted, es una realidad militante en el primer tercio del siglo XX.

–La elección de la fecha de salida de mi libro (1936) es obvia porque desde el comienzo de la Guerra Civil se produce un cambio importante en la sociedad y la apreciación de los homosexuales cambia, como tantas cosas en España. Sin embargo, la fecha de entrada (1890) procede de Jacinto Benavente, que es el primero que inicia este camino en España. La aparición de lo que se llamaban transgresiones sexuales comienza con la modernidad francesa, fundamentalmente, en los años de 1860 y 1870, y claramente con los decadentes parisinos que se instalan en Montmartre. Todos ellos empiezan a hablar de transgresiones, pero con el objeto de molestar al burgués y, sobre todo, de buscar la reivindicación de sí mismos. Lo que sucede en esta época en que centro mi libro es que la intención fundamental es contribuir a una reflexión general sobre la querencia de amor entre iguales.

–Cervantes, en el cuento de “Los dos amigos”, ya avanza todo esto que sale en “La verdad ignorada”.

–Antes de Cervantes, Platón y su “Banquete”, donde ya se establece una diferencia, en clave idealista, entre el amor entre hombres y el estrictamente heterosexual, y Boccaccio, y, por supuesto, toda la poesía erótica de los siglos de oro, tan llena de referencias homoeróticas. De entonces son “los putos”. Hay poemas que se dedican a lo que llamamos ahora “cruising”, pero por la ribera del Manzanares. Luego están los ejemplos de la Edad Media. Pero la diferencia con los casos que estudio es que no había intención de molestar. El homosexual que salía entonces era más un tipo folclórico que un objeto literario tomado en serio.

–¿Qué pasó para que Jacinto Benavente se lo tomara en serio?

–Primero, que lo vivía. Después, que era hijo de buena familia que le disuadió para que terminara sus estudios universitarios, a cambio de lo cual se le concedió viajara a París. Efectivamente, cumplió y fue a la capital francesa y conoció su vida nocturna. A partir de ese momento Benavente juega con este asunto: nunca es lo suficientemente explícito, como García Lorca o como Cernuda. Todo el mundo lo sabía, pero era el dramaturgo de la clase burguesa.

–Estudia el epistolario de Benavente con un miliciano, pero no lo descubre del todo. ¿Por qué?

–Hay postales, hay fotografías… Resulta que en el Archivo Histórico me encuentro que, por referencias cruzadas, se habla de una correspondencia que yo no veía. Pido esa caja y me dicen que no, que tengo que hacer una petición especial porque eran de acceso restringido. Después de varias peticiones, sin embargo, me dicen que sí, que la sirven, pero previa firma de un documento en el que me comprometo, como sucede con otros fondos de acceso restringido, a no reproducir información personal que salga de ese epistolario, más allá de la que tuviera un interés meramente científico. No lo desvelo porque, primero, descubrí que el miliciano había tenido luego una vida distinta y, en segundo lugar, no quería contravenir lo que había firmado. Pero, vamos, sus cartas son de acceso público.

–Es un tesoro.

–En ese epistolario parece ser que hay una relación a tres. Este miliciano debió de tener una relación con Benavente, como consecuencia de la Guerra se va al frente y allí comienza una relación con otro. Y esto se lo cuenta al escritor y el escritor, que era muy ancho, le dice que eso tampoco es un problema, que se puede amoldar a las circunstancias.

–Benavente fue el maestro de Lorca.

–Lorca no lo negó, pero tampoco lo declara. Se trataba de matar al padre. No sólo desde el punto de vista de las vivencias, sino también desde el punto de vista estético: a Lorca no se le puede entender sin Benavente. Lorca, que no tuvo éxito, en el terreno dramático, hasta su viaje a Buenos Aires en 1933, asume un modelo de tragedia que ya había practicado Benavente: el drama rural. La trilogía trágica de Lorca es, en este sentido, la consecuencia de haber querido triunfar en las tablas. Y ahí es cuando se fija en Benavente, que fue su introductor en diversos ambientes madrileños. Benavente era un personaje muy influyente en el Madrid de la época. Y, pese a la polémica de la concesión de su Premio Nobel en 1922, es absolutamente mentira que Benavente fuera un dramaturgo plenamente burgués. De sus más de doscientas obras, las hay de concesión al público fácil, pero hay otras que son muy complejas. Si Benavente hubiera nacido en otro sitio estaríamos hablando de una especie de Oscar Wilde español. Lo que pasa es que tiene una historia muy controvertida. Al término de la guerra, cae en las garras del bando nacional y se tiene que retractar de sus ideas republicanas. Pero ello no empequeñece su condición de moderno y de introductor de las grandes tendencias de renovación del teatro europeo en España.

–Dice que los autores que asumieron su homosexualidad en su obra en el primer tercio del siglo pasado cayeron como mártires.

–Hay dos distintas actitudes: la de alguien que está decidido a descubrir cómo es la forma en la que ama y a asumir el martirio. Es el caso de Luis Cernuda que arrastra el sentimiento trágico de su vida en cada paso que da. Luego está la actitud de Alfonso Hernández Catá o Antonio Hoyos y Vinent y los demás novelistas galantes. Estos dicen: “Quiero vender novelas y soy homosexual. ¿A qué juego? A que no lo soy, pero conozco mucho este mundo porque me he informado y te lo cuento para que tú lo conozcas y no vayas por esos ambientes”.