Ander Puig: "Hay que darle la oportunidad a los actores trans de que cuenten su historia"

Pocos actores pueden decir que debutaron en la profesión con un papel protagonista en una serie. Es lo que le va a pasar a Ander Puig (Barcelona, 2001), que lleva el peso de la historia en Ser o no ser, la nueva ficción del canal digital para jóvenes de RTVE, Playz, que se estrena el miércoles 30 de marzo y en la que interpreta a un chico trans que aspira a triunfar en los escenarios. Pero es que él, como actor transgénero, sabe mucho de lo que habla esta producción. No será su único trabajo a corto plazo, porque es uno de los fichajes de la sexta temporada de uno de los grandes éxitos de Netflix, Élite. Aunque ya ha cumplido la veintena, parece que los directores de casting siguen viéndole dentro de un instituto.

Estudió interpretación durante tres años en Barcelona, ¿pero en su familia ya había precedentes artísticos?

No me viene de ahí, porque en mi familia no hay muchos artistas. Mi primo segundo sí que es actor, pero es que él hace muchas cosas.

¿Siempre tuvo claro que lo suyo era subirse a un escenario y actuar delante de una cámara?

Siempre me había gustado, pero no lo había tenido tan claro desde que a los 17 años empecé con las clases de interpretación.

Ser o no ser habla mucho de la importancia de ser uno mismo, de quitarse las máscaras.

Sí, habla de tener el coraje de ser quien eres. La serie te anima a ser tú mismo, pero no desde el drama, sino desde una perspectiva positiva. Te enseña que no pasa nada si te atreves a hacerlo, seas o no trans. Porque Ser o no ser no solo tiene que ver con el tema trans. Mi personaje, Joel, se desnuda de una forma, pero otros personajes lo hacen de otra manera.

Habrá muchas cosas de Joel que le resultarán muy cercanas.

Al ser yo también trans hay muchas cosas con las que me identifico, porque el personaje pasa por cosas por las que yo he pasado. Así que mi vínculo con Joel es muy grande. El personaje me recuerda a mis años de bachillerato.

La serie está escrita por Coral Cruz y cuenta con el asesoramiento de dos personas del colectivo trans. ¿Usted también ha aportado experiencias propias?

Sí, he aportado cosas, pero muy sobre la marcha. Obviamente he ayudado en el tema de la información, sobre todo en las escenas. Pero Coral tenía un guion que ya estaba muy bien escrito y tampoco tuve que ayudar muchísimo, porque ella ya lo tenía muy bien pulido.

Siendo un veinteañero, se va a convertir en un referente para jóvenes trans gracias a Ser o no ser y a Élite, ya que ha fichado para la sexta temporada. ¿Siente responsabilidad por ello?

Estoy muy contento con eso porque a mí también me hubiera gustado tener un referente, y ver a una persona que pasa por lo que yo iba a pasar. Noto cierta responsabilidad, pero hasta cierto punto, tampoco veo que yo tenga que ser el líder de los trans. Sí que es verdad que creo que tendré una voz a partir de lo que estoy haciendo, pero tampoco creo que sea de forma exagerada.

"Todavía te ven como el bicho raro por ser trans"

¿Piensa que ha cambiado la forma de mostrar al colectivo trans en televisión?

Creo que está cambiando, pero todavía queda. Yo creo que vamos a conseguirlo, y de hecho ya lo estamos haciendo, aunque vamos poco a poco. Todavía se nos ve como extraños, como un tabú, como una cosa rara.

De hecho su personaje, Joel, está obsesionado con no ser el bicho raro del instituto y por eso oculta que es trans a sus compañeros.

Porque venimos de una sociedad que todavía te hace sentir un poco así cuando descubren que eres trans. Y como la gente no sabe del tema, al final puedes acabar pensando que eres un bicho raro y no es así, solo que no hay información sobre ello ni se le da visibilidad.

En la televisión y en el cine suele haber bastante follón cuando un personaje trans lo hace un actor o actriz cis. Pasó, por poner solo un ejemplo, con Paco León en La casa de las flores. ¿Qué tiene que decir usted a estas polémicas?

Por supuesto, que cada uno haga lo que quiera. Pero qué menos que darles la oportunidad a las personas trans que quieren ser actores y actrices de que cuenten su historia, y que no lo haga otra persona que tiene más posibilidades porque puede hacer otros papeles.

¿Su objetivo sería lograr un papel que fuera más allá de si es trans o no, como el que hace Theo Germaine en The politician?

¡Claro! Que no se centrara tanto en las etiquetas, en si es trans o cis, sino en que es un chico que hace bien su trabajo, que es interpretar un personaje.

"Me hubiera gustado tener un referente, ver a una persona que pasaba por lo que yo iba a pasar"

¿Está preparado para la avalancha que le espera con Élite, una serie que ha lanzado las carreras de muchos jóvenes actores?

Sí, estoy preparado. También he encontrado personas muy guays ahí, gente encantadora, y estoy muy a gusto rodando. Intento tener los pies en el suelo, hacer mi trabajo, que me encanta, y ya veré qué pasa.

Por cierto, ¿qué puede adelantar de su personaje en Élite?

Es que es muy top secret... Solo puedo decir que entrará con mucha fuerza en Las Encinas.

¿Qué le gusta ver a usted en la televisión?

Soy más de películas que de series. Ahora estoy viendo Euphoria y El turista, y me encanta Black mirror.

¿Y cuáles son sus aficiones?

Me gusta mucho leer, ver películas, estar con los amigos, escuchar música...

¿Y hace deporte? Porque en Ser o no ser se pasa el rato corriendo.

Sí, me gusta correr. ¡Vaya maratón me pegué por toda Barcelona!