Desdén institucional

La Fundación Guerrero retomó sus Jornadas de Zarzuela, centradas en los espacios singulares del género y en su futuro. A lo largo de dos días, diferentes especialistas disertaron sobre los variados ámbitos en los que la zarzuela se ha ido desarrollando, desde los teatros a los salones aristocráticos o los escenarios efímeros. Asimismo, hubo un tiempo dedicado a la reflexión sobre su futuro, sobre la problemática realidad actual y las diferentes iniciativas que tratan de darle un impulso.

Y, cómo no, tomó protagonismo una preocupación recurrente en las últimas décadas, que es la del progresivo abandono de nuestro patrimonio musical, de cómo éste se va empequeñeciendo hasta el punto de hacerse invisible.

La pandemia no ha hecho más que acelerar un proceso que viene de lejos y en el que, progresivamente, las diferentes instituciones públicas han ido desconectando de su ineludible responsabilidad con la música patrimonial española y, muy especialmente, con el rico y vasto universo de la zarzuela. Realidades como la de Oviedo son una excepción en el conjunto nacional y la mayoría de los entes financiados con nuestros impuestos no se sienten aludidos cuando se trata de nuestras expresiones artísticas genuinas.

No se trata sólo de presupuestos, que también. Estamos ante una falta de apoyo que alcanza de lleno a lo simbólico, y voy a poner dos ejemplos significativos que creo se entienden muy bien. El teatro Nacional de la Zarzuela en Madrid es un equipamiento singular. Su labor está volcada en la defensa de la lírica española. Es un eje indispensable de promoción patrimonial que está, como todas las unidades que dependen del Instituto Nacional de las Artes Escénicas, preso de una maquinaria burocrática estatal que lo ata en su normal funcionamiento. Pese a ello, va hacia adelante con múltiples iniciativas y está desarrollando una espectacular labor de difusión del género que, en estos últimos años, con Daniel Bianco al frente, ha dado un salto enorme en la búsqueda de nuevos públicos, a través de iniciativas tan relevantes como el “proyecto Zarza”. Pues bien, ¿qué les parece que el Ministro de Cultura ni asoma por un teatro que depende directamente de él y que es esencial en la defensa de la música nacional? ¿Cómo es posible que la Jefatura del Estado esté totalmente al margen de los procesos creativos que allí se realizan? ¿Por qué no acuden los Reyes a una función de zarzuela y sí van al Teatro Real? ¿Por qué no se ha implicado a la Princesa de Asturias o a la Infanta Sofía en un proceso tan dinámico como “Zarza”, que moviliza a miles de estudiantes? Muy sencillo, porque nadie en el entorno de quienes organizan las agendas de los dirigentes ha sido capaz de ver la necesidad de que estas cosas sucedan y se visibilice a nivel institucional un apoyo explícito a la zarzuela

Los desdenes políticos son muy nocivos en los procesos culturales en los que intervienen, y lo son doblemente; por una parte por una injerencia intervencionista en el plano técnico que no se da en el resto de Europa; y, por la otra, manifestando una indolencia total a la hora de estar presentes en las actividades que se realizan.

Cada año que pasa se van dejando jirones en la industria lírica española. Las compañías privadas, a día de hoy, mantienen una actividad prácticamente testimonial y el sector público ha decidido que prefiere vivir al margen de la zarzuela y volcarse en la ópera italiana o alemana, antes de apoyar un repertorio que, por otra parte, goza del favor del público siempre y cuando se ofrezca con los más altos estándares de calidad. ¿Se entendería que en Francia o en el ámbito germano se desentendiesen de su opereta? Ni se plantea. Pero si tenemos en cuenta que aquí lo normal ha sido el abandono absoluto de centurias enteras de nuestra música, que sólo ahora se empieza a paliar mínimamente, la realidad nos pone delante de una tarea ingente que va a necesitar de un gran esfuerzo colectivo.