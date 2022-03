La revolución pasiva en acción

José Luis Villacañas recuerda cómo llama la atención que Franco “sea el único dictador de la época trágica europea que sobrevivió a la derrota de los totalitarismos contemporáneos. A diferencia de Hitler y de Mussolini, Franco no solo sobrevivió a la victoria de las democracias, sino que fue un claro colaborador de ellas, a pesar de su régimen dictatorial. Esta peculiaridad no se debe a la específica maldad del pueblo español, sino a algo particular de la figura de Franco y de su régimen. Este hecho debe ser explicado, y mi tesis en ‘La revolución pasiva de Franco’ es que las democracias lo aceptaron no solo por su función en la Guerra Fría como viejo actor anticomunista, sino por el hecho de que Franco impulsó una revolución pasiva. Frente a Hitler y Mussolini, que utilizaron sus Estados para dinamizar movimientos políticos que iban mucho más allá del Estado, Franco aspiró siempre, de un modo u otro, a fortalecer el Estado, a constituirlo como dispositivo de poder y, desde ahí, utilizar todos sus resortes para forjar un nuevo pueblo dócil y apolítico, tras destruir el pueblo republicano hasta sus raíces”.

Esta opción “iba regida por la aguda conciencia de la debilidad del Estado monárquico tradicional español y de la necesidad de edificarlo de una forma radicalmente nueva desde el punto de vista jurídico, industrial, económico, militar, social, cultural y poblacional. Esa propuesta de poder constituyente existencial reunió a las elites tradicionales españolas en su fidelidad al dictador soberano Franco. Pero cuando se comprendió que solo bajo una nueva economía se llegaría a poner en marcha el poder constituyente de una nueva sociedad, se entendió que esta meta solo se podría lograr incorporando la economía española a la norteamericana y alemana, principalmente. Este es el sentido de su revolución pasiva. Pues la premisa y la consecuencia es que el proceso debía formar un pueblo apolítico pasivo y plenamente subalterno”. Resulta “muy fácil censurar la figura de Franco desde los criterios morales que hoy son comunes entre los pueblos europeos. Sin embargo, debemos preguntarnos si la repulsa moral necesaria que exige su figura nos abre la puerta para la comprensión de su acción histórica y su función y efecto en la historia de España. Podemos considerarnos ajenos a la figura e indispuestos moralmente con su acción. Pero eso no nos garantiza que nos liberemos automáticamente de las realidades que forjó su acción histórica, su revolución pasiva. Todos somos moralmente antifranquistas, pero todos vivimos en una España determinada por su acción histórica. Liberarnos de estos aspectos requiere algo más que una condena moral. Requiere una comprensión del sentido en que desplegó su acción histórica. Requiere un análisis político de su largo dominio soberano. Y este análisis político, construido sobre la profunda censura moral de su actuación, es el que busca este libro, animado por la ingenua creencia de que solo la comprensión permite la superación histórica”. La revolución pasiva de Franco José Luis Villacañas HarperCollins, 504 páginas 22,90 euros