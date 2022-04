La actriz Estelle Harris, quien interpretó a la madre de George en 'Seinfeld' y dio su voz a la Sra. Patata en 'Toy Story', ha fallecido este 2 de abril en Palm Desert (California) a los 93 años de edad. La intérprete, que habría cumplido los 94 años el 4 de abril, ha muerto por causas naturales.

Su representante ha sido el encargado de confirmar las causas de la muerte mientras que el hijo de la actriz, Glen Harris, ha sido quien ha emitido un comunicado destacando los elementos más positivos de su madre: "Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor, prácticamente no tenían rival, y todos lo que la conocieron la extrañarán terriblemente".

Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo empezaron con pequeños papeles en las películas 'Looking up' y 'Summerdog'. Durante los años 80, adquirió más protagonismo en otros títulos como 'Once upon a time in America' o 'Matrimonio con hijos'. Aunque su pico de máxima popularidad lo alcanzó en la década posterior, gracias a la serie 'Seinfeld'.

Tanto gustó su sentido del humor y su peculiar voz que llegó a aparecer en 27 episodios desde su primera aparición en la cuarta temporada hasta el final de las serie. Además, los nacidos a finales de los 90 la recordarán por interpretar a Muriel en la serie de Disney Channel 'Hotel, dulce hotel: las aventuras de Zack y Cody'.

Sin embargo, también prestó su voz a otros muchos personajes de la compañía Disney, como la Sra. Patata de 'Toy Story'. También trabajó en 'Kim Possible', 'House of Mouse', 'Tarzán 2', 'Hércules' o 'Dave el bárbaro', entre otros proyectos.