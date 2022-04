Una democracia sin intermediarios, por Ignacio Sánchez Cuenca

Sabido es que para comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, en ocasiones es preciso tomar distancia de los hechos y aplicarse en el empeño con paciencia y calma. Con frecuencia, los procesos históricos solo se acaban de entender cuando los analizamos un tiempo después. La humanidad es plenamente consciente de estar viviendo una mutación acelerada, pero sobre lo que vendrá apenas consigue balbucear alguna conjetura con fundamento. Estamos en el interior de un torbellino de cambios, tratando de descifrarlos, sustentados por la remota y a la vez imperecedera ilusión de conducirlos con la fuerza del conocimiento y nuestros deseos.

La política no es inmune a esta situación. La democracia que hemos disfrutado en el último siglo está en trance de desaparecer de manera irreversible. Nunca volveremos a verla en su forma clásica. Y tampoco estamos todavía en condiciones de asegurar cómo organizarán las comunidades políticas su vida pública en el futuro más próximo. La cuestión, mientras, es que las democracias no dejan de acumular problemas que le hacen padecer un tambaleo constante. Las instituciones políticas funcionan defectuosamente y su rendimiento es a veces muy inferior al que cabe exigirles. Los ciudadanos no disimulan su contrariedad y muestran sin tapujos su desafección hacia ellas.

Ignacio Sánchez Cuenca es uno de los politólogos españoles más destacados. Observador implicado en la política nacional, ha publicado numerosos trabajos sobre diversos aspectos de la dinámica política, la Transición, la violencia terrorista y los asuntos candentes del debate público en cada momento. Ha seguido con especial interés los grandes acontecimientos que han marcado a la sociedad española en la última década, sin eludir la controversia. El estado de las democracias, y muy en particular de la nuestra, ha sido uno de sus temas predilectos.

Para escribir este ensayo, de confortable lectura, se ha instalado en una atalaya que le permite adoptar una perspectiva amplia y contemplar la coyuntura democrática actual en toda su dimensión. Su principal conclusión es que la democracia está aquejada por un fallo en el mecanismo de la representación que trastorna al sistema político entero. Dos pilares básicos del edificio democrático, los partidos y los medios, han perdido la confianza, la lealtad y el apoyo de los ciudadanos. La corrupción, el incumplimiento de las promesas electorales y la colusión de intereses han provocado un efecto erosivo en la relación con los partidos. El crédito del que gozaba la prensa clásica ha disminuido igualmente a niveles mínimos. Los medios y los partidos ya no cumplen la función de intermediación política con eficacia. Los partidos están dejando de filtrar las demandas y traducirlas a políticas públicas, y la prensa escrita ha perdido influencia en la conformación de la opinión pública y el control de la agenda política.

Los nuevos medios digitales, las redes sociales y el creciente individualismo que domina la conducta humana están contribuyendo poderosamente a crear el tumulto y la confusión en que se encuentra, en general, la vida política en todas las democracias. Los partidos populistas, a los que el autor prefiere llamar anti-establishment, son el síntoma más irritante de los males de la democracia, pero no aportan una verdadera solución. Sánchez Cuenca hace un diagnóstico certero, aunque incompleto. No podría ser de otro modo, dada la complejidad de este proceso, que parece encontrarse lejos de su finalización. Confía en la salvación de la democracia, a pesar de que los ciudadanos hayan decidido prescindir de sus intermediarios. La democracia conocida se desintegra y a la futura, aún sin definir, podríamos ponerle provisionalmente el adjetivo de “inmediata”. Este pequeño buen libro procura ordenar el estudio del desordenado panorama político que presentan las democracias. Y, de paso, hace un poco de pedagogía con la teoría de la representación, el sorteo, los populismos y las primarias, que complacerá al lector interesado.