La intersección del yo y la historia en una amplia visión de la obra de la historiadora Linda Nochlin

Tenemos aquí reunida una amplia visión de la obra de la historiadora Linda Nochlin (1931-2017), que fue profesora en el Instituto de Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Conocida por su artículo de 1971 “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”, ahora podemos leer una buena parte de sus escritos entre 1971 y 2015 en un magnífico libro con 230 ilustraciones. Contiene también un diálogo entre la editora, Maura Reilly, y Nochlin en 2015, año de publicación del libro en su versión original, y sesenta páginas de notas, la bibliografía de Nochlin, las biografías de las artistas mencionadas, un índice onomástico y temático y los créditos de las imágenes utilizadas.

Nochlin explica cómo surgió el artículo fundacional del arte feminista: en 1970, en Vassar College, después de una conferencia de Gloria Steinem (premio “Princesa de Asturias” de Comunicación y Humanidades 2021), Nochlin decidió averiguar las razones por las que no había habido ninguna gran artista. Es importante recordar que Virginia Woolf se preguntó lo mismo respecto a las autoras antes de escribir “Una habitación propia” (1929) y Simone de Beauvoir lo hizo sobre las filósofas, de cuya reflexión surgió “El segundo sexo” (1949).

En 1976, Nochlin participó en otro hito histórico de feminismo y arte, la exposición “Mujeres artistas: 1550-1950” en el Museo Brooklyn de Nueva York, después de la cual el crítico John Perrault consideró que “la historia del arte occidental nunca sería ya la misma”. Nochlin dejaba así constancia palpable de que siempre había habido pintoras importantes, pero que las circunstancias históricas que habían soportado las mujeres habían hecho imposible su visibilidad.

Desde 1971 han cambiado muchas cosas. Ya no se suele decir de las mujeres que alcanzan cierta fama que “piensan como un hombre” o que son “una excepción”, y cada vez son menos quienes descartan incluir a las mujeres en exposiciones, programas o premios “por considerarlas insignificantes” en calidad o cantidad. Pero lo que no ha cambiado es la llamada “brecha de género”: no solo cobran menos en igual trabajo o capacidad, sino que sus obras alcanzan precios notoriamente más bajos en el mercado del arte.

La propia Nochlin ha dedicado su vida a estudiar tanto las diferencias estructurales que dan lugar a tal brecha como la valía de las artistas y su obra. “Mujeres artistas” recoge treinta artículos que manifiestan la innovación de las mujeres en pintura, instalaciones o “performances”, donde las artistas expresan su “oposición hacia el patriarcado subyacente en sus estrategias constructivas y destructivas”.

Estas páginas ofrecen análisis pormenorizados de la obra de artistas contemporáneas, pero también se ocupan de la recuperación y revalorización de obras y artistas a través de la historia. Nochlin explica que en los años setenta del pasado siglo se sentían “a la vez inventoras y exploradoras: inventoras de hipótesis y conceptos, exploradoras del inmenso mar de material por descubrir”. Era la gran aventura de considerar el mundo y la historia con una mirada nueva, “partiendo de cero”.

En su revisión, “Treinta años después”, Nochlin hace hincapié en el importante cambio estético y conceptual que ha supuesto el surgimiento y desarrollo de “los estudios sobre la mujer, la teoría feminista, los estudios afronorteamericanos, la teoría ‘queer’ y los estudios poscoloniales”, que fueron desplazando paulatina e inexorablemente la idea de “grandeza” como patrimonio exclusivo de las obras de los varones blancos y occidentales.

Los cambios de todo signo se han acelerado en las últimas décadas y, con ellos, también ha ido evolucionando el discurso sobre el arte, que es del que se ocupa “Mujeres artistas”. Nochlin proyecta una mirada nueva sobre la obra de Mary Cassatt, Louise Bourgeois, Frida Kahlo o Georgia O’Keeffe, y analiza la de Miriam Shapiro, Cindy Sherman, Jenny Saville, Natalie Frank y dos decenas de artistas más. Al mismo tiempo, compara y contrasta dichas obras con las de aquellos que sí alcanzaron el reconocimiento oficial.