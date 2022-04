La mirada ajena, la esperada segunda novela de Brenda Navarro

En la página 108 de “Ceniza en la boca”, de Brenda Navarro (Ciudad de México, 1982), la narradora y protagonista de la novela (aunque cabe pensar si el protagonismo no será más bien coral) afirma lo siguiente: “Desde que llegamos a España estábamos como amputados, pero sin diagnóstico. Como que nos faltaba algo, pero todos lo negaban”. La voz a través de la cual se expresa el personaje lo hace con lucidez, incluso con rotundidad, a pesar de la indefensión crónica que acompaña al inmigrante y de la incomprensión e impotencia particulares ante los sucesos trágicos que vamos sabiendo. Esa paradoja, la que surge de la fricción entre rotundidad e indefensión, es uno de los ángulos más interesantes (y no son pocos) desde donde leer la novela; pues “Ceniza en la boca”, al igual que lo fue su celebrada primera novela, “Casas vacías” (XLII Premio “Tigre Juan”, traducida a siete lenguas y también publicada en Sexto Piso), se caracteriza por su tono y su ritmo. Tono y ritmo que van vinculados a una voz que desde el primer párrafo absorbe todas las incidencias y sobresaltos posibles, sometiéndolos a un estilo y un lenguaje que pactan desde el principio con un discurso que representa de manera muy natural la oralidad y al que Brenda Navarro le da toda la credibilidad posible no disfrazando su castellano con postizos. Leyendo “Ceniza en la boca” uno recuerda el idioma de “Pedro Páramo” y considera que una de las aspiraciones de la narrativa en español es no dejar de lado todos los españoles posibles. Navarro no sólo no lo hace sino que lo incorpora como marca de estilo (lo natural elevado a singular, algo propio, creo yo, de la literatura).

Pero, volviendo a la cita con la que inicié estas notas, recordé al leerla a Abderrahim, un marroquí al que conocí, que ya me expresaba hace muchos años esa carencia perpetua que acompaña al inmigrante: “Cuando estoy aquí echo de menos lo que dejé allá, y al revés”, me decía. Nunca se está completo, como no está completa la protagonista de “Ceniza en boca”, tratando de avanzar en aguas revueltas por la violencia, el machismo, el racismo…, actitudes y hechos pertenecientes todos al mismo lote y que Navarro incorpora a la narración no como tópicos recursos para conmover a lo facilón, sino como lo que en realidad son: parte de un día a día en el que se exige al extranjero ser lo que no somos, ni de lejos, los demás: ciudadanos ejemplares. Ni tampoco idealiza la condición de migrantes. La voz que arrastra y en otras ocasiones empuja la acción de la novela se expresa a través de numerosas dudas y contradicciones. Como toda novela es, en realidad, una evocación de las tragedias griegas, el suicidio de Diego, hermano de la narradora, expande desde el inicio las posibilidades de la historia. La presencia en ausencia de Diego es constante, su papel narrativo, fundamental: disparadero, contraste, espejo deformante; depósito de añoranzas y frustraciones, Diego es el interlocutor querido y a la vez negado. Durante demasiado tiempo he echado de menos la mirada extranjera en nuestra literatura. Veía la necesidad de un Hanif Kureishi o una Zadie Smith que nos sacasen los colores como sociedad y nos ayudaran a vernos como en realidad somos: una comunidad imperfecta; ni mejor ni peor que otras pero con una tendencia, como en casi todas las sociedades prósperas, a la autosatisfacción. Por fin fueron llegando las Najat el Hachmi, las Margaryta Yakovenko… Cada una con su proyecto personal: de la misma manera que no hay migración, hay migraciones, tampoco hay literatura, hay literaturas. Y así (y que continúe) hasta Brenda Navarro, que bien podría ser nuestra Leila Slimani. Sin entrar en comparaciones, sólo por utilizarla como referencia. Por fin se hace estilo la mirada ajena. Ceniza en la boca Brenda Navarro Sexto Piso 196 páginas 18,90 euros