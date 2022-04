La mirada subatómica, las esquirlas líricas de María García Díaz

En su cuarto libro, “Ye capital tolo que fluye / Es capital todo lo que fluye”, María García Díaz (Pola de Siero, 1992) vuelve a recurrir al asturiano, como ya había hecho en su segunda entrega, “Llírica astración” (Saltadera, 2016), pero en esta ocasión el poemario se edita juntamente con su traducción al castellano, lengua en la que la poeta polesa escribió su debut, “Espacio virgen” (Torremozas, 2015, XVI premio “Gloria Fuertes” de Poesía Joven), y “Suave la matriz” (Saltadera, 2018). El texto asturiano y el castellano, obra de Xaime Martínez, no van encarados, sino uno detrás del otro, para que una y otra escritura adquieran mayor grado de independencia.

“Es capital todo lo que fluye” supone la indagación más profunda y la cala más honda que García Díaz haya hecho hasta la fecha en el terreno de lo que, en afortunada expresión, Unai Velasco, el editor de Ultramarinos, denomina “la mirada subatómica”, seguramente contagiada al verso por la dedicación profesional de la poeta al campo de la física cuántica; pues como da a entender en “Jasmijn”, poema inspirado en el sorprendente trabajo fotográfico de Richard Learoyd, su objetivo es entrometerse en lo humano “buscando el pétalo / buscando el átomo que certifique // que el lienzo es de carne solamente”. El “lienzo” (la fotografía) vale aquí como trasunto de la inclinación de esta poesía hacia lo corporal y lo identitario femenino, que García Díaz presenta en tres ámbitos, diferenciados pero bien conectados, siquiera sea mediante la serie de breves poemas titulada “Es capital todo lo que fluye”, que opera como línea transversal que cruza todo el libro jugando con el doble sentido del término “capital” (dinero o hacienda, cuestión o asunto principal, que quizá puedan fundirse en el de “patrimonio” cultural en sentido amplio).

Los poemas apenas guardan hilazón narrativa, y su despojamiento e instantaneidad, su enunciación breve y lacónica pero sumamente afectiva (amante de todo lo que registra y por todo, también, afectada), se bastan para dar cuerpo a una voz lírica que aun se fundamenta en el yo (conectada, pues, con siglos de tradición), aunque implosione cuando se asume como víctima de una crisis de lenguaje e identidad (y de relación, por tanto, con lo real) y, en consecuencia, no pueda evitar hacerse astillas en su misión de escritura. Son las esquirlas del canto, no el canto eufórico o elegíaco, las que escuchamos en “Es capital todo lo que fluye”; pero lo que importa, y lo que atrapa la vista antes quizá que el discernimiento, es la clase de esquirlas (partículas) que son esas; y, sobre todo, qué clase de relación establecen con el cuerpo entero de lo real al que antes estaban unidas, y si con él mantienen todavía una conexión pese a habérsele sido desgajadas. Es imposible, entonces, no traer a la mente el concepto de entrelazamiento cuántico, y no concluir que es en el plano afectivo de estos poemas, profundo y sentido (con todo y el astillamiento de la voz), donde la poeta espera ver y oír a esas partículas hablarse y hablarle, aun en la distancia: “Sobre el grano preciso de la arena / admiro lo que fue y sigue siendo”. O: “Cuatro en uno / o, más probablemente, / infinito en uno // podrás serlos todos, podrás / ser todo brote de la jardinera, / todas las especias / del té, todos los nísperos del terrario”.

En lo que venga, la poesía de García Díaz podría progresar en la dirección más expansiva que señalan poemas como el segundo de la sección “El pub” (que empieza: “Seré acaso la mujer que deseaba / –aún me pregunto–”), cuyo final se diluye en una cuádruple elección (“de gente–brisa–cristal–junco”) que ayuda a visibilizar el momento crítico de una vida y su plasmación en una escritura humilde y aquejada de duda que muestra el interés de su autora por religarse (aún) con todo lo que la rodea.