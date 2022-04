Crónica d’una elección

El 8 d’abril de 2009, la periodista y socióloga italiana Roberta Tatafiore envenenóse con barbitúricos nun hotel de Roma; la muerte nun diba producise hasta seis díes depués, nel ambiente paradóxicamente terapéuticu d’un hospital. El suyu foi un suicidiu preparáu con procuru. Pa dexar constancia d’ello, Tatafiore escribió un diariu qu’empezó’l 1 de xineru, cuando tomó’l determín de llevar hasta’l final les fantasíes que la asaltaben dende diba munchos años: “Ensin deséu, dir tirando con parches paezme de so una perspectiva mísere pa quien quier la muerte tanto como quier la vida. […] Quiero más componer la mio muerte”.

Estes palabres dan idea del tonu emplegáu pa referise al suicidiu. Nun son los dichos d’una muyer desesperada, anque la incapacidá pa llibrase del dolor emocional-y cause un desesperu ciertu. La decisión que toma resulta d’un balance lúcidu, de la confrontación ente los beneficios y los daños –o simplemente’l cansanciu– que componen la cuenta de la so vida.

Les primeres páxines del diariu recueyen el momentu de la preparación. De primeres, ye preciso crear una distancia cola vida cotidiana. Poro, dexa de trabayar y de ver a la xente colo que trataba, pa lo qu’inventa la escusa de que ta de viaxe en Suiza grabando un documental. Nesi aisllamientu voluntariu, concéntrase na llectura d’autores –sobre too muyeres poetes como ella– qu’antes de matase convirtieron el suidiciu en poesía: Sylvia Plath, Anne Sexton, Marina Tsvetáieva, Amelia Roselli… Ye como si Tatafiore quixera arrodiase, nos últimos momentos, de la compañía femenina de la que gozara en vida, cuando abrazó’l feminismu de la diferencia y alzó la voz, con otres compañeres, a la de declarar la muerte del patriarcáu. Antes de lo qu’ella define como “esi parabuxel ideolóxicu que cargó’l feminismu de forma tala qu’enguedeyó con manierismos más o menos conformistes a non poques feministes de güei”, nuna alusión más o menos velada a la institucionalización partidista, que la llibertaria Tatafiore refuga dafechu.

Pasu ente pasu, va deslligándose. Cancela la collaboración selmanal nel “Secolo d’Italia”, qu’escribía con Isabella Rauti baxo’l títulu “Thelma y Louise”. La sensación de que ta perdiendo a los suyos –amistaes, collaboradores, familia– faila llorar, pero nun cambia la decisión tomada. Concede a dellos amigos encuentros o conversaciones íntimes que namás ella sabe que son pa despidise. La llectura de les “Memories d’Adrianu”, el llibru favoritu de la madre, acompáñala davezu nes sos reflexones estoiques.

Refuga la esplicación filosófica sobre l’absurdu esistencial tanto como’l consuelu de la relixón. D’otra manera, rebélase contra’l discursu científicu que presenta’l suicidiu como la consecuencia evitable d’una enfermedá. Les indagaciones sobre la materia condúcenla a un sitiu que yá nun-y interesa: fálase de prevención y de terapia, dambes inútiles cuando la falta de sentíu rescampla, cuando yá nun hai ganes de vivir.

El debate políticu y mediáticu sobre Eluana Englaro, una rapaza pa la que’l padre pide la eutanasia, repúna-y. La consecuencia –la promulgación d’una llei que dexa en manes del Estáu el derechu a la muerte digna– desmoralízala. Aférrase con fuerza a tradiciones arcaiques sobre’l pasamentu, al so calter íntimu y priváu. Toma partíu, de forma combativa como siempre ficiera, pol derechu a decidir sobre la propia muerte, algo que contempla como un actu de llibertá. Busca una ayudante –“l’amiga-que-sabe”– p’acabar de preparar l’actu.

A finales de xineru, escribe páxines formosísimes sobre la so vida, cola voz cruda de quien fizo psicoanálisis y sabe lo que nun va bien y dende cuándo nun va bien. Les descripciones sobre l’amor a la madre y la felicidá de los branos de la infancia emocionen; la constatación del desamor hacia’l padre, qu’asesinaron cuando l’autora tenía 16 años, cuten cola certeza d’una culpa. Con too, Roberta foi a vivir una vida plena, tuvo un matrimoniu feliz. “¿Cómo salimos d’ello? Salimos y valió”, diz en referencia a la orfandá. Quien fala asina sabe que ye posible salir del pozu, solo qu’esta vez nun quier. Ye la so elección.

La palabra final Roberta Tatafiore Traducción de María Antonia Pedregal Trabe, 128 páxines 15,50 euros