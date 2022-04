Tras la nueva incorporación de ocho vuelos internacionales en Asturias, te proponemos tres destinos europeos que serán imprescindibles para tu próxima escapada.

Lisboa

La primera propuesta es la ciudad portuguesa de Lisboa. Aunque a priori pueda resultar una opción menos atractiva por su proximidad, esta ciudad te encandilará con su encanto tan particular. Se trata de una ciudad que ha conservado muy bien tanto su historia como sus monumentos. Podrás pasear por sus calles disfrutando de sus numerosos monumentos en los que parece que el tiempo no ha pasado por ellos. Tendrás la oportunidad de visitar dos de los monumentos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, dos lugares que te dejarán con la boca abierta con su arquitectura de estilo manuelino. Para aquellos amantes de la historia y el arte, la ciudad lisboeta dispone de muchos museos de todo tipo. Entre ellos, el Museo Nacional de Arte Antiguo, que es considerado como uno de los museos más importantes de arte de los siglos XII al XIX, el Museo Nacional del Azulejo, donde se exponen azulejos que provienen de todas las épocas, o, como no podía ser de otra forma, el Museo del Fado, el lugar perfecto para conocer este estilo musical tan singular. Este museo se encuentra en el famoso barrio de Alfama, uno de los más antiguos de Lisboa y la cuna de la música tradicional portuguesa, por aquí se pueden visitar muchos lugares en los que deleitarse con sus letras, las cuales transmiten esa característica "saudade" portuguesa. Además de todo esto, podrás disfrutar de una gastronomía exquisita, probando sus mariscos, la feijoada, los arroces caldosos y, por supuesto, el bacalao, que te lo podrás encontrar cocinado de múltiples maneras.

Ámsterdam

Otro destino fundamental es la llamada ‘Venecia del Norte’, la encantadora Ámsterdam. Esta ciudad te enamorará con sus canales, los cuales recorren más de 100 kilómetros. Aunque pueda parecer sorprendente, tiene más canales que la propia Venecia, entre ellos, los más famosos son los llamados Herengracht, Prisengracht y Keizersgracht, que no te dejarán indiferente con su gran historia, la cual se remonta al siglo XVII, siglo en el que fueron construidos. Además, alrededor de estos tres canales principales se alzan incontables monumentos. Por otro lado, una de las peculiaridades que más llaman la atención a sus visitantes está relacionada con su conocida denominación ‘La ciudad de la libertad’. Su despenalización sobre el consumo de ciertos estupefacientes y lugares como el conocido Barrio Rojo, incrementan enormemente la curiosidad entre los turistas. Cabe también destacar el gran uso de las bicicletas que hay en esta ciudad, una forma de transporte que no se ha quedado ya solo en eso, sino que se ha convertido en un estilo de vida, pues se estima que el 60% de sus ciudadanos la utiliza cada día. Te encontrarás aparcamientos y carriles para las bicicletas por todas partes, y es que Ámsterdam cuenta con más de 15.000 kilómetros para este tipo de carriles. Si te quieres sumergir en esta tradición, podrás alquilar una bicicleta a partir de 9€ al día, y es que ir a Ámsterdam y no pasear en bicicleta es como ir a Roma e irte sin visitar el Coliseo.

Bruselas

Por último, te presentamos la ciudad designada como la capital de Europa, Bruselas. En esta capital belga multicultural y cosmopolita se sitúan los principales organismos europeos, además de que se encuentra conectada con multitud de vuelos internacionales. Esta ciudad destaca por su gran variedad de monumentos y arquitectura, aquí te podrás encontrar desde arquitectura medieval como la Grand Place hasta edificios tan modernos como el Parlamento Europeo. La Grand Place está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del corazón de la ciudad, y está compuesto por un impresionante conjunto arquitectónico que te dejará perplejo. Bruselas es además una ciudad cultural que cuenta con museos muy curiosos. Entre ellos te podrás encontrar el Museo del Ejército, un enorme museo en el que se exponen cientos de armas, armaduras, uniformes militares de diferentes épocas , cañones, tanques… Además de muchas escenificaciones sobre la II Guerra Mundial y sobre la vida en las trincheras. Otro museo que no te puedes perder es el Museo de Magritte, donde se encuentra una colección de uno de los artistas belgas más relevantes de siglo XX. Por otro lado, los amantes de la cerveza están de suerte, ya que Bélgica es uno de los países más cerveceros del mundo, y en esta capital te puedes encontrar con una oferta infinita de tipos de cerveza.

Resulta complicado escoger entre estas ciudades, pero lo que está claro es que todas tienen su encanto y su historia y, sea cual sea la decisión, estamos seguros de que no será una decisión desacertada.