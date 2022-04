“Los libros de autoayuda están de moda” es una frase muy escuchada en estos tiempos, y más después de la pandemia, que podemos matizar. Dentro este tipo de lecturas podemos hacer una pequeña clasificación: libros motivacionales de lectura más ligera y con un poco más de marketing, libros intermedios con alguna parte más científica y ejercicios prácticos, y libros de investigación científica, un poco más densos, que también ayudan a identificar y poner solución a esos problemas internos que nos preocupan mostrando evidencias científicas. Y es que esta frase, que en realidad hace referencia solo a los libros motivacionales, dice que “están de moda”, un concepto definido por el Diccionario de la lengua española como algo “que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país”. ¿Debería estar “de moda” el autoconocimiento, la introspección y la salud mental? Mientras reflexionas la respuesta, te dejamos algunas de estas lecturas clasificadas de más ligeras a más prácticas y científicas.

Manual de segundos auxilios (Risto Mejide)

El pasado 6 de abril, después de El Pensamiento Negativo, Que la muerte te acompañe o Diccionario de las cosas que no supe explicarte, Risto Mejide publicó su 10º libro de la mano de la Editorial Espasa, Manual de Segundos Auxilios, sin embargo, como él bien afirma, “esto no es un manual (…) no está ordenado, como la vida, que viene siempre como le da la gana”. Un libro que te ayudará a entender y valorar “la chispa de la vida”.

El humor de mi vida (Paz Padilla)

Paz Padilla decidió explicar al mundo sus sentimientos y pensamientos a raíz de la muerte de su marido, Antonio Vidal, por un tumor cerebral. A raíz de este momento tan crítico en su vida y como terapia, decidió comenzar a relatar esta historia tan íntima, bonita y sincera desde, como bien dice el título, el humor y el amor y así, ayudar a la gente a “entender y aceptar la muerte”.

El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda (Mark Manson)

Este bestseller internacional, desvela el eje para ser una persona más segura y feliz: aprender a surfear esa gran ola llamada “adversidad”. Mark Manson nos recuerda que los seres humanos somos imperfectos y limitados, por ello debemos aprender a identificar nuestros puntos fuertes y, sobre todo, los débiles. Ente sus historias apasionantes y de un humor un tanto peculiar, Manson nos muestra que valorarnos y ser honestos y pacientes con nosotros mismos, y es el camino para encontrar la paz interior.

El monje que vendió su Ferrari (Robin S. Sharma)

A veces, en medio del arma de doble filo de la rutina: el caos y la monotonía, nos sentamos en el sofá y nos replanteamos nuestra vida. En este libro, mediante los diálogos de sus personajes que, tras romper por completo con su vida, hablan de sus aprendizajes más profundos durante un viaje al Himalaya, Robin Sharma nos ayuda a encontrar nuestro camino sin olvidarnos de quiénes somos, como afirma el exfutbolista mexicano Ricardo Cadena, fiel admirador de este libro: “es la búsqueda del equilibrio de la vida”.

Ahora te toca ser feliz (Curro Cañete)

Si tus pensamientos están anclados en un pasado doloroso, en el "qué hubiera pasado si" o miras constantemente con preocupación hacia el futuro, este libro te mostrará una de las mayores herramientas que puedes obtener para salir de ese bucle: el presente. Curro Cañete, por medio de la reflexión y ejercicios prácticos, te intentará guiar en el camino del autoconocimiento para apostar por tus sueños.

Todo es posible (Luís Pérez Santiago)

Quizás algunos de tus puntos débiles sean la timidez, ser constante y cumplir los objetivos que te propones, recuperarte de las caídas que sufres o quererte más. Luis Pérez Santiago, que también ha sufrido esto a lo largo de su vida humilde y difícil, te invita a identificar tus debilidades y transformarlas para recuperar el rumbo de tu vida con ilusión y más seguro de ti mismo que nunca.

La inteligencia emocional (Daniel Goleman)

Este best seller revela porqué la inteligencia emocional conduce al éxito, más que el coeficiente intelectual. Daniel Goleman explica que la miente piensa y siente ya que “el cerebro emocional responde a un acontecimiento más rápido que el cerebro racional” y que es necesario controlar las emociones ya que estas “son impulsos que nos llevan a actuar” y consumen nuestra energía, influyendo en nuestras facultades para el aprendizaje, la capacidad de expresión de conocimientos, liderazgo relacionarse y, sobre todo, en nuestra salud.

Para una lectura más completa, te recomendamos combinar dos de diferentes tipos: una más ligera y otra más científica.

Quizás también esté de moda la crítica de estas publicaciones que, a la hora de la verdad, deben ser una ayuda, un apoyo que no debe sustituir la ayuda profesional. Pero, ante todo, lo importante es querer emprender el camino del autoconocimiento para dar nuestra mejor versión, es el propio lector quien tiene esa llave.