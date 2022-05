Ígor Medio: himnos de carbón y d’arena

Seique queda curtia la definición d’himnu qu’apaez nel Diccionariu de la Llingua Asturiana, o polo menos quedábanos curtia a dellos estudiantes de venti años qu’entamábemos a convivir nun pisu de la cai Ayacucho de Salamanca nel añu 1991. Ellí foi onde entamé a copartir pisu con Ígor Medio y otros dos compañeros de la facultá de Belles Artes; foi ellí aú arrancamos a facer los primeros ensayos colos hermanos ourensanos Cástor y Félix Castro y tamién foi na cocina d’esi pisu onde surdió la idea de llamanos Felpeyu al rodiu d’una mesa con café. Sonaba “Losing My Religion” de REM, pero d’ehí pasábemos al “Cantar del ayerán que perdió la guerra” de Llan de Cubel, a “The good ship Kangaroo” de Planxty, a “The Gypsy Laddie” de The Tannahill Weavers, a “Fionnghuala” de The Bothy Band o a “Ma Wee Wee Croodin Doo” de Kornog, toos éstos, cantares más averaos a la música que queríemos facer. Al poco de tar nesi pisu llegónos una carta del nuestru amigu Javi Rodríguez, qu’acababa de montar el grupu de rock Kactus Jack, dientro d’esa fola de grupos que más tarde foi conocía como Xixón Sound, con una cinta que ponía Nirvana “Nevermind” y na que nos dicía qu’acababa de salir esi discu y que díbemos flipar con él.

Pero si digo que la definición d’himnu nos quedaba curtia ye porque pa nosotros yeren himnos tamién dalgunos tebeos que diben conformando’l nuestra pequeña Antoxana de la Fama. Ellí conocí a “Calvin & Hobbes” de Bill Watterson, el “Maus” d’Art Spiegelman, del qu’acababa de salir la primer edición en llingua castellana y qu’un añu depués sedría’l primer tebéu (y l’únicu hasta anguaño) n’algamar un premiu “Pulitzer”, dambos de mano d’Ígor; pero tamién nos cayía d’aquel Olimpu’l nuevu álbum d’Astérix, “La Rosa y la espada”, nel qu’Albert Uderzo amosaba una historia enllena d’un machirulismu yá mui podre naquel 1991.

La cai Ayacucho dio-y pasu a Gran Capitán, pisu nel que vivimos hasta’l final de la carrera y que nos diba ver medrar como músicos. Llegó “Man on the Moon” de los d’Athens, “Rigu Esva” de los cubelos y les nuestres primeres grabaciones de les que salió la maqueta “Fuxide Oricios”. Siguímos afondando nel trabayu de Will Eisner, que nos apurría nel so “Comics and sequential art” les ferramientes necesaries pa siguir el camín que queríemos andar na historieta y que-y valieron a Ígor pa dir ganando dalgún premiu de cómic y siguir faciendo proyectos pa un futuru llibru con neños enganchaos a la realidá virtual y a los sos universos paralelos, como una premonición d’esi metaversu que taba por venir.

Teniendo como referencia tantos himnos de fuera y cola referencia de los cantares de casa, yá fueren los qu’apaecen nel “Cancionero Musical de La Lirica Popular Asturiana” d’Eduardo Martínez Torner o los qu’Ígor conocía de sentilos cantar al so pá, Luis Medio, y a la so ma, Sonia Tuya, nos coros pelos que pasaron, fiximos el nuestru primer discu, nel qu’apaecen tres cantares, “El Mio Xuan”, “Llevántate neña” y “La Raitana”, auténticos himnos de les formaciones corales d’esti país.

Cola vuelta pa Xixón y compartiendo pisu na calle La Merced, delantre de lo que tovía yera’l teatru Arango, conocímos “Palestina: en la franja de Gaza”, novela gráfica de Joe Sacco, un himnu del cómic periodísticu que tanto nos marcó nes futures llectures y producciones de noveles gráfiques. Sonaba nel CD “What’s the Frequency, Kenneth?” de REM, mientres Ígor dibuxaba les primeres tires de “La Familia Castañón” y yo entintaba “Los Aguarones”, espalda con espalda nel mesmu estudiu. De xemes en cuando, Ígor preguntábame si ponía a Tom Petty, a lo que yo-y respondía que siempre entraba bien, entós dába-y al play del platu pa que sonara la cara A de “Into the Great Wide Open” de Tom Petty and The Heartbreakers, que yera’l vinilu que quedara atrapáu embaxo d’un balagar de tebeos de cuando Ígor yera guah.e pendientes d’esbillar. Entós sonaba “Learning To Fly”, himnu impagable del de Gainesville. Felpeyu andábemos daquella metíos nel segundu discu de la banda, nel qu’amás d’himnos de la tradición asturiana como son “Chalaneru” y “Salíi moces a baillar”, punximos música a poemes de Fernán Coronas, y nel que cuntamos pela primer vez col lletrista de Los Locos, Boni Pérez, y con Fernando Álvarez Balbuena, que nos escribió “Tierra”, cantar qu’acabó dándo-y nome al discu y a la compañía discográfica que montáramos tres años depués.

“Chan Chan”, himnu escritu por Compay Segundo, yera de lo que más sonaba na furgoneta de Felpeyu, na versión qu’apaez nel “Buena Vista Social Club”, nos tiempos de les xires llargues del grupu a primeros de los años dos mil; kilómetros y kilómetros qu’Ígor aprovechaba pa dir faciendo bocetos nuna llibretina de lo que depués sedríen les tires braniegues de los sos Castañones o les páxines de “Little Memo”, títulu homenax a “Little Nemo”, la gran creación de Winsor McCay que, cien años enantes, fixere esi primer himnu con mayúscules del nomáu novenu arte. Tamién sonaba “The Great Beyond” (siempre los REM), naquellos viaxes a Madrid pa la grabación del discu “Yá!”, onde Ígor y yo nos estrenamos como lletristes, saliendo de la so mano y de la so voz “Los fayeos de mayo”, escoyíu como’l meyor cantar n’asturianu de tolos tiempos en 2018.

Quedára-y tiempu tovía de facer, xunto al vigulineru de Felpeyu Lisardo Prieto, el discu “Dual”, qu’arranca col cantar “Ribeseya”, fechu a partir del poema “La fonte del cai”, de Pin de Pría, un auténticu himnu qu’abre un percorríu per casi tolos ritmos y casi toles variantes llingüístiques de la tradición asturiana, amás de dexanos la lletra y los arranchos del cantar “Canteros”, inspiráu nel poema “El niño yuntero” de Miguel Hernández, que-y daría nome al nuestru discu de 2008.

Ígor Medio dexónos dellos himnos, dellos fitos de la cultura d’esti país tan pequeñu y que tan pocu apreciu se tien a sigo mesmu. Himnos musicales ya himnos de tinta. Préstame pensar que tuve al llau d’él mientres lo facía.