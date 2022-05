El diluvio en Nápoles

Creo como Raffaele La Capria que cualquier imagen de Nápoles, igual que le sucede a Rio de Janeiro, es inseparable de su cornisa natural, esa especie de sirena partenopea que se extiende en el golfo a los pies del Vesubio, entre la las islas y la península azzurra: un paraíso de los pulpos. Estoy leyendo “Aguamala” y llueve sobre Nápoles. No para de llover. Lloverá durante cuatro días y 164 páginas a la espera de un suceso extraordinario, como cuenta Nicola Pugliese (Milán, 1944- Avella, 2012) en la inclasificable novela que acaba de publicar Acantilado. Fui a Nápoles por primera vez esperando encontrar ese paraíso de los pulpos de cabeza testicular de La Capria y aprendí a percibir también que el mar no la bañaba, tal como escribió Anna Maria Ortese en aquel libro que le costó la implacable condena de los napolitanos. No, no es que Nápoles no me gustase. Al contrario, me gusta tanto que siempre me resisto a volver; pero su decadencia abre paso desde hace tiempo a ese otro horrendo lugar que tan bien resume Saviano de la tecnificación de los piratas. El tránsito de la Camorra romántica a la de los negocios con los chinos, unida a la huella purulenta de las drogas en las calles, ha destrozado parte del encanto. Pero Nápoles, así y todo, sigue siendo la ciudad más exótica de esta parte del mundo: “La primera ciudad de Oriente”, como la definió Graham Greene. Conjuga su maravillosa orografía con la extroversión de sus gentes. De ella se podría decir que resultan incomparables la belleza indescriptible de la bahía y la deteriorada acumulación de arte. “¿Será posible que esta ciudad no te inspire algo que contar?”, le dice irritado Ciro Capuano a Fabio mientras se asoman a la cornisa en “Fue la mano de Dios”, la película de Sorrentino. Stendhal la vio como la ciudad más hermosa del universo. En el siglo XIX era tan grande como Londres y París e igual de espléndida para quienes tuvieron el placer de pasar temporadas en ella. Gibbon la describió entre el paraíso y el infierno, pensando en Pompeya. Nápoles es un infierno y también el teatro dichoso en que se convierten sus calles; el corro de los vecinos, supervivientes de un mundo antiguo que parece que lo han visto todo o casi todo.

Seguí leyendo “Aguamala” y llovía con esa expectación agotadora de la agonía de un animal, viva y densa con la sangre que brota sin parar. Diluvia, es el “alluvione”, la ciudad se agrieta y se abren simas en las calles. En el relato fantasmagórico, los sucesos parecen preceder a un acontecimiento extraordinario: las voces misteriosas de Castel dell’Ovo, el enigma de los tres muñecos que emiten sonidos inexplicables dentro de una iglesia, el mar de via Caracciolo que persigue a los erizos y las monedas de cinco liras que suenan plácida y musicalmente en el oído del lector. ¿Resulta todo tan misterioso? ¿O tal vez es que lo inesperado y el efecto kafkiano le sirven al autor para mostrarnos cómo incluso las cosas indeterminadas pueden ser más decisivas y verdaderas que de costumbre? Junto a los hechos que nadie puede explicarse, hay episodios que nos traen otras historias cotidianas. La niña que le dice a su familia que vaya al funeral y luego decide encontrarse con su novio, o el hombre que es incapaz de comprender por qué el destino de su hija, que murió aplastada por el derrumbe de un edificio, es un ataúd. O el periodista alter ego de Pugliese, un tal Carlo Andreoli, reportero de noticias, que se plantea todas las preguntas posibles y encuentra zozobra hasta en el momento del afeitado. Kafka, Joyce y Gadda parecen surgir de la espuma del jabón que Andreoli se lleva a la cara con la brocha en el cuarto día de lluvia. El gran suceso extraordinario esperado nunca llegará: la lluvia dejará de caer y permanecerán los grises como en las nubes Hay escritores irrepetibles de una sola novela. En el caso de Pugliese, periodista que residió casi toda su vida en Nápoles, de una novelita breve que se publicó con gran éxito en 1977 y jamás volvió a reeditarse hasta la muerte del autor, convertida finalmente en obra de culto. Su escritura proviene de ese lado gris oscuro de Ortese, y a la vez de una hermosa vena irónica italiana alejada del realismo mágico por mucho que la hayan querido encuadrar ahí. Su registro narrativo contiene un flujo dinámico de conciencia, el uso sostenido de iteraciones y repeticiones, conjunciones abriendo la oración, adjetivos para dilatar el sustantivo y burbujas que de inmediato son pinchadas para que la expectativa no se alargue indebidamente. El gran suceso extraordinario esperado nunca llegará: la lluvia dejará de caer y permanecerán los grises como en las nubes: el silencio bajo la cúpula se desplomará sobre todos. Pero hay otro final: el de los haces flamantes de luz rojiza despuntando en el horizonte por el lado de Capri, la eterna esperanza que renace en una ciudad doliente. Un nuevo amanecer. Aguamala Nicola Pugliese Traducción de José Moreno Acantilado, 168 páginas, 18 euros