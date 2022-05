Esti momentu de la nuestra llingua

Día de les Lletres: nun se me hubiere ocurrío meter nel títulu de la columna del añu pasáu un sintagma como “la nuestra llingua”, que paez una vuelta al tonu panfletariu. Como quien diz: lo nuestro ye nuestro y lo vuestro vuestro y a ver quién pué más. Yo creyía, yo pensaba que tan bélicu lema nun tornaría a seguise ente nós, magar que siga ambute nestos meses en muchos llaos. Pero esti añu ye otru momentu del asturianu que pide que la columna nel Día de les Lletres de l’Academia de la Llingua y de la Selmana de les Lletres de la Conseyería Cultura del Gobiernu tenga otra retórica pelín distinta. Ensin desaxerar, dao que la distancia ente l’otru añu y ésti ye mui curtia. En 2021 apuntaba yo cola boca pequeña que la meyoranza esperable nel Estatutu d’Autonomía yera l’aprobación nesta llexislatura de la cooficialidá de la llingua asturiana como reforma del artículo 4. Pues resulta que non y persábese que non. Vayapordiosylavirxenmaría.

Atopéme col amigu esi coñón que toos tenemos y dixo: “¿Qué ye, ho? ¿Que la oficialidá va quedar pa prau?”. Y yo arrepostié: “Non, coime, va quedar pa prau pero non pa siempres”. Y él: “Bono, entós será pala próxima llexislatura, camiento”. Y yo más: “Sí, ho, a la oficialidá tenémosla en ‘stand by’ esperando noticies”. Y él más tovía: “Meca, entós hai que calcar otru botón de la máquina pa que nun pare. Nun seya que quede pa prau pa tola vida”. Y yo cansáu: “Calcarémos-ylu, nun te preocupes”. Y el bon amigu: “Home, Texu, tranquilu tranquilu nun quedo”. Y marchó tan frescu. La democracia representiva d’esta paz nuestra tien unos vezos sistémicos de los que convién acordase. Los partíos políticos tienen un oxetivu prioritariu, que ye ganar les elleiciones. Supónse que cuerren detrás de ciertes idees grandioses, más o menos compartíes, que son por embargu tan necesaries como secundaries a la hora de llograr esa ganancia. Poro los partíos d’equí, que tienen afeutu al grandor d’una Asturies trillingüe, y los partíos a los que-yos repuna la imaxen mesma desi grandor trabayen en realidá polo mesmo: por llenar les urnes gracies a esi afeutu o gracies a esa repunancia. Asina que la cantidá de les dos –afeutu y repunancia– xubirá y baxará según aporten al resultáu. Asina que’l maltratáu cortoplacismu de los partíos vien a ser esencial ente convocatories ellectorales. Y pasa por eso que nun son ellos, los partíos, sinon los movimientos sociales, culturales (y relixosos) los que camuden a mediu y llargu plazu los sentires y opiniones y l’enclín que va a llevar la ciudadanía a les urnes. Les asociaciones pioneres del asturianismu tan en camín de les bodes d’oru col idioma Sí, “la nuestra llingua” y les tres llingües d’Asturies son de toes y de toos. Pero poques gracies si l’asturianu y l‘eonaviegu carecen de nun tener el xustu llugar politicu de la cooficialidá. Les asociaciones clásiques y pioneres del asturianismu que tovieren y tienen enfotos de presente y de futuru tan en camín de les bodes d’oru col idioma. A l’Academia de la Llingua Asturiana quéden-y nueve años y el santu Conceyu Bable cumplirá l’aniversariu de los 50 en 2024, dientro de dos añinos. Pol so llau, esta ye la 43.ª Selmana de les Lletres Asturianes, conque fálten-y siete pa lo mesmo. N’un apunte al vuelu véome obligáu a recordar que’l procesu galleguista, metanes d’equí, dura dende hai un sieglu polo menos. ¿Qué saldrá d’un procesu axenciosu nuestru d’asturianismu cincuenta años más? De toes formes hai qu’allegrase poles xeres nueves qu’aprucen tando como ta la llingua: preñada d’oficialidá. Una d’elles ye la visible internacionalización del estudiu y conocencia de la llingua asturiana. Les nuestres persones académiques trabayen yá disperses pel mundu pero arreyaes a colegues de les más variaes nacionalidaes. Merez la pena char una güeyada al programa de la International Conference on the Asturian Language, cellebrada en presencia y per Internet na Universidad Autónoma de Madrid, hai malpenes una selmana. Cola ayuda de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu d’Asturies