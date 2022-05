“L’asturianu ye la llingua na que suaño”

Alfredo González nació en Turón y medró sintiendo y falando l’asturianu. Esa llingua materna acompañólu tola so carrera musical. Quixo llevar la llingua al pop y hasta’l indie, con canciones como “Pentotal”, del so anterior trabayu “Afluentes”. González, firme defensor de la so llingua llariega, sigue agora esi camín con “Si te pregunten por mí”, adelantu del EP “Asuntu de fe”. Un homenax a la so tierra, a la mina, a Turón y a la llucha, nel que contó cola collaboración del Coru Mineru de Turón y de Nacho Vegas.

–Ta acabante d’espublizar “Si te pregunten por mí”, ún de los primeros cantares qu’escribió y cantó n’asturianu. –Sí, ye un cantar qu’escribí cuando les últimes movilizaciones mineres, que me paez que fueron en 2012, si nun recuerdo mal. Muncha xente de les cuenques participó na última parte de la famosa “Marcha Negra”, que acabó en Madrid en xunetu. Fletáronse dellos autobuses y nún d’ellos escribí la lletra de “Si te pregunten por mí”, con música popular, d’una melodía clásica de la Guerra Civil (“Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero...”). Nun yera la primer canción na que yo facía la lletra n’asturianu, porque, anque la mio costume yera musicar testos d’otros, en dalgunos d’esos testos yá había dalguna estrofa mía. Pero seique esta foi la primera escrita dafechu por min. Como ves, tardó diez años en salir en discu, pero pa eso nun sé si tengo una respuesta. –Cantara otros temes escritos na llingua por collaboradores como Pablo Texón. –Sí, como falábemos enantes, el mio vezu yera musicar testos d’otros. Anque yo me defino más como lletrista que como músicu, ye dalgo que faigo dende qu’entamé na música (el primer testu que musiqué foi nel añu 2000, una lletra de Xandru Fernández), non solo n’asturianu. Pero sí ye verdá que’l mio aniciu como autor n’asturianu nun foi con lletres míes. Eso foi por dellos motivos: el primeru y principal, por respetu. La mio formación como “escritor” –siempres ente comines– foi en castellán. La mio formación en xeneral, más bien, porque nun fui a clas d’asturianu hasta que tuvi na facultá. Enantes de meteme en xardinos prefería buscar versos d’otros que me prestaren y pone-yos música. Depués, colos años, fui formándome, de manera oficial y oficiosa, y yá me vi, digamos, preparáu pa escribir na mio llingua. Dase equí una contradicción importante, porque l’asturianu ye la llingua na que falo en mio casa, na que suaño y na que digo mentires... Pero ensin la formación adecuada, pienso yo, nun se pue escribir. Lo mesmo qu’una neña pue falar castellán, pero nun sabe escribir ni espresase bien nesi idioma hasta que va al colexu. Hai muncha xente que diz que nun necesita deprender asturianu porque lo faló siempre, pero lo que nun saben ye que tán falando mal castellán. Pa falar bien la llingua de Cervantes, una asturiana o un asturianu, tienen que deprender la llingua d’Antón de Marirreguera. –¿Cantar n’asturianu ye una reivindicación o lo que-y sal del alma? –Entrambes coses. De primeres, l’asturianu ye la mio llingua materna. Anque tardé n’atreveme a escribir nella y anque, quiciás, alcuentre más dificultaes pa escribir nella d’una manera, vamos dicir, “culta”, ye la llingua na que deprendí a falar, a sentir y a dicir “quiérote”. Como dixo Pablo Texón cuando lu nomaron Académicu de la Llingua, “tamos equí por amor y l’amor siempre gana”. Otramiente, sería estúpido negar que l’asturianu nun seya una reivindicación. Ye una llingua minorizada, maltratada y usada como arma por dellos sectores adictos a la ranciada de los que cuasi ye meyor nun falar. Ye triste que, en plenu sieglu XXI, querer falar na to llingua tenga que ser una reivindicación. Pero asina tamos... –¿Ye más difícil llegar al públicu cantando n’asturianu? –Péqueme ye más cenciello que m’entiendan n’asturianu que n’inglés, ¿non? Depués tán los prexuicios y ellí nun tenemos nada que facer. Sicasí, tamos nun momentu tremendu pa la música n’asturianu (pa la música nes llingües estatales, mira’l casu del galego, por enxemplu). Hai munchu sofitu de la xente mozo y tenemos embaxadores abondes abriendo camín: como Rodrigo Cuevas, al que vi poner en pie en dos segundos al Teatru Circo Price de Madrid cantando un Xiringüelu; o Nacho Vegas, que llevantó a un teatru catalán pidiendo la “Oficialidá”; o L-R, que van tocar nel BBK en xunetu con un repertoriu na nuesa llingua. Y eso por citar namás a tres... –¿L’asturianu sirve pa cantar coses que nun se puen cantar en castellán? –Ya quixera’l castellán tener palabres como: “adulces”, “alón” o “serondiega”, ¿non? Camiento que si ñacisti en Llaviana, Turón, Tinéu o Cangues d’Onís vas emocionate más cuando escuches “Si fuera por ambición, prestábame dar un saltu. Meyor ye quedase quietu, pa nun cayer ente los escayos”, que si sientes “Te quiero ride como a mi bike” o “Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba; cuando más te quería, tú me diste la espalda”. Y pongo estos dos exemplos porque son canciones que me presten, cuidáu. –¿Tien l’asturianu que salir acullá del folk? –Yo creo que va unos cuantos años que l’asturianu nun ta namás nel folk o la tonada. Ye verdá que nos primeros años de reivindicación taba más averao a eses tendencies musicales o al nomáu “rock radical”, pero agora hai munches puertes abiertes a munchos estilos. Podemos falar de Xaime Martínez, “Llevólu’l Sumiciu”; Silvia Quesada, “Pop Piquiñín”; Toli Morilla, Rafa Lorenzo, Fruela... Cito de memoria y queden munches fuera, pero’l camín ta semáu y tamos recoyendo collecha. Ígor Medio foi una de les cinco persones más importantes de la música asturiana y n’asturianu –El Día de les Lletres fai homenaxe a Ígor Medio, ¿qué papel xugó la so obra, que camín nos dexó fechu? –Ensin nenguna dulda, foi una de les cinco persones más importantes de la música asturiana y n’asturianu. A nivel de producciones, composiciones, d’apertura de mires... Nun siendo yo un estudiosu del folk, que yera’l so tarrén principal, considero qu’ensin la so influencia nun seríamos les mesmes na música asturiana. Hasta na manera de cantar de munchos homes se nota que suenen a Ígor... –¿Cuál ye’l futuru de la llingua? –La llingua asturiana ta y va tar siempres en “Presente continuu”.