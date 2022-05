L’alcordanza como mitu

Nel trescursu d’estos tiempos posmodernos en que vivimos, tovía queda n’Asturies quien conoció “la plenitú del universu ancestral” agrariu y conserva memoria d’ello. Un “piñu de población” que llegó al mundu cuando la vida d’antes, la que-yos describíen les güeles, empezaba a argayar por cuenta la industrialización, a tiempu, sin embargu, pa conocer los últimos retazos, y qu’hubo d’adaptase, en bien de casos, “a la desnaturalización de la rutina urbana” renunciando al suelu firme de la tradición. Una xeneración afectada por un choque de cultures nel que salió perdiendo, n’ausencia de la síntesis requerida pola ocasión, por mor d’una “cobardía histórica y [d’un] provincianismu ridículu”. Una xeneración, en fin –en realidá más d’una–, que quedó esllarigada y tuvo qu’anclar la identidá na tierra que dexara atrás, trespasando esi estrañamientu a los descendientes.

En “Onde’l caos se texe y se destexe”, Xulio Viejo Fernández fai una indagación sobre esti asuntu a partir de los recuerdos, evocaos y recreaos, del padre muertu. Un padre quirosán nacíu en 1922, carpinteru de profesión, que s’asentó n’Uviéu pa poder salir p’alantre con dignidá, pero que siempre vivió –mesmamente cuando, a lo último, el maxín nun-y daba más que pa unos recuerdos minimalistes que la familia lu ayudaba a completar– aferráu a l’alcordanza de la so tierra.

El llibru sostiénse sobre la memoria del padre, una memoria que’l narrador reconstruye al debalu, nun discursu plagáu de “flashbacks” y “flashforwards” y digresiones erudites que cumplen la misión d’ampliar y resignificar los recuerdos paternos. Les alcordances del padre, rituales polo iteratives, reviven na escritura cola calidá d’un actu de resistencia: “La inadaptación consciente al momentu cultural qu’a ún-y asigna la historia ye una forma digna d’afirmase”, diz Viejo en referencia a la plenitú qu’encuentra na tierra familiar, por contraste col vacíu de la vida urbana. Alzase nel vacíu, sobre’l pegoyu d’unes palabres que tovía guardaben, sin sabelo, “una cosmovisión asturiana”, construyir el territoriu de la suxetividá sobre una ausencia que se vive como presencia ye ún de los propósitos d’esti llibru qu’evoca un misteriu –“daqué silenciu esencial”– que compromete la construcción de la identidá personal y familiar abocándola a una busca de significáu.

La evocación ye proustiana cuando’l narrador se basa na alcordanza del padre: ye’l degolar del sol dende L’Aramo, per onde sal, hasta Cualmayor, que ye onde s’echa, y la evidencia, non por vivida menos comentada, de que Tene, el llugar de la contemplación, ye’l “pueblu con más lluz de la redoma” lo que pon en marcha, a partir d’un socesu empíricu, el mecanismu de la memoria y, de resultes d’ello, tamién el de la narración. La mención a Tene remite a la lleenda de que nesi llugar hubo una batalla nun se sabe “en qué edá del mundu” onde la resistencia local “llamó a nun se rindir glayando ‘¡tene!’”, que’l padre del narrador entendía como “¡aguanta!”, “Y Tene-y quedó al pueblu”. Les histories socédense sin orde recreando un mundu onde los fechos se sobreponen nun tiempu ayenu a la cronoloxía de la Historia oficial. Unes coses lleven a otres: les palabres, igual que l’andar de los astros, siguen un camín cíclicu que nos devuelve a un tiempu míticu, el tiempu fuera de la Historia que’l narrador quier algamar.

Non sin facer delles aportaciones, como la especulación etimolóxica que lu lleva, sin enfotu científicu nengún, a encontrar l’orixe del términu “Quirós” nun “Kairós” griegu, esto ye, nun caos que precede al tiempu mesmu, “el camín qu’escueye’l saber na so encruciada”. Viejo Fernández va semando’l discursu de comentarios cuando científicos –filolóxicos, antropolóxicos– cuando llibraos a la imaxinación lliteraria, como cuando enreda cola mitoloxía clásica. Failo asina porque ye la so materia, porque se siente con derechu a esquerar nella pa sacar lo que pueda ayudalu a vivir, porque ye consciente de tar construyendo la so identidá como una prollongación del ser del padre nel templu d’una tierra perdida. Porque la lliteratura, dacuando, tien la densidá y el poder del mitu.

