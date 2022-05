Sophie Auster en Ibiza: "Vivo en una burbuja segura, pero lo que sucede fuera es una locura"

La vida de Sophie Auster debe ser peculiar. Probablemente, es la única persona en el mundo cuyos dos padres han ganado los premios Princesa de Asturias de las Letras (su padre, Paul Auster, lo recibió en el año 2006, y su madre, Siri Hustvedt, en 2019). Creció en un entorno privilegiado y, cuando aparece en la recepción del Hotel El Puerto de Ibiza, parece como si llegara realmente de una de esas series de jóvenes ricos y famosos de Manhattan, como ‘Gossip girl’. De modales exquisitos, Auster presenta su último trabajo musical, fruto de la experiencia de la pandemia, y también explica qué temas le quitan el sueño y enturbian una existencia, a priori, idílica. La cita es este viernes, a las 21 horas, en sa Punta des Molí, en Sant Antoni de Portmany, en el marco del festival Contrast Ibiza.

Hablemos de su actuación este viernes en Ibiza. ¿Con qué formación tocará y qué podemos esperar?

Tocaremos en formación de trío. Estoy haciendo una pequeña gira con un grupo sencillo y suena realmente bien. Subimos al escenario con un batería, guitarra y teclados. Espero que nos lo pasemos bien juntos y estoy ilusionada.

Acaba de publicar el EP ‘Dancing with strangers’. Es su primer lanzamiento desde el elepé ‘Next time’ y suena muy distinto. ¿Necesitaba un cambio de estilo?

Es cierto que no he sacado ningún larga duración desde ‘New time’. En 2019 publiqué dos canciones, ‘If I could’ y ‘Leave the door open’, pero es cierto que este EP es mi primer trabajo después de este paréntesis que supuso la época de pandemia, y es verdad que suena mucho más pop. Es un estilo que yo le llamo más ‘nocturno’. Suena como creo que debe sonar después de estos meses en que hemos estado encerrados y todo iba más lento. Tenía la necesidad de cantar fuerte en casa, de hacer algo más extrovertido. Más que un cambio de estilo musical yo diría que es un cambio de estado de ánimo

Suena más electrónico. De hecho, creo que el tema ‘The Fall’, con un remix, podría ser un éxito dance.

¿En serio? Oye, pues tú que estás en Ibiza, ¡preséntame a alguien para que me haga el remix! [Ríe].

Suena como un homenaje a las divas de la música disco.

¡Sí! Mi referente cuando escribí esta canción fue Candi Staton [tararea el tema ‘Young hearts run free’] y me dije ¡yo también quiero ser una diva de la música disco! De hecho, el sentido de esta canción es el de querer divertirse, el hecho de echar de menos todas las cosas bonitas que nos perdimos durante este tiempo que hemos estado encerrados. A ver si hay suerte y triunfa en Ibiza.

Cuando grabó este disco, ¿qué otros estilos y referencias tenía en su cabeza?

Además de Candi Staton, otra de las artistas que tenía en mi cabeza a cada momento era Chaka Khan. Cantar con un estilo distinto a lo que has hecho hasta entonces es como adentrarse en un territorio nuevo en el que te puedes sentir incómoda. Fijarse en el trabajo de estas artistas y intentar lograr una conexión hace que todo te resulte más cómodo.

Actualmente, las productoras les piden a los artistas que, cuando publican un nuevo tema, lo intenten viralizar a través de Tiktok haciendo un bailecito. De hecho, la he visto en redes haciendo una coreografía en el comedor de casa con su última canción. ¿Cómo lleva estas formas de promoción?

¿Que cómo lo llevo? ¡Fatal! Sí, tengo un problema con esto. Lo hago, intento entrar en este juego de una manera en que me sienta cómoda, pero es muy difícil. Cuando intento posar para hacer bailecitos promocionales para Tiktok… ¡no me gusta como salgo! ¡es un horror! Prefiero las imágenes que me toman cuando estoy charlando tranquilamente, queda más natural.

¿Con qué música creció?

En mi casa siempre se escuchó música clásica, Tom Waits, Cowboy Junkies… Me aficioné a la música pop por mi cuenta, a partir de los 15 o 16 años. Cuando le dije a mis padres que me gustaba la música pop me dijeron, ¡qué cosas más raras escuchas, pero vale! Cuando tenía siete años mi cantante favorito era Neil Sedaka, con lo cual se demuestra que una niña un poco rara [Risas].

¿Por qué escribe canciones?

Buena pregunta. Supongo que fue porque de adolescente, cuando estudiaba canto, también escribía poesía, y me di cuenta que uniendo ambas cosas podía encontrar un camino para expresarme a mí misma. Cuando cantas te expresas, no solo a través de tus letras o de la voz, también a través del cuerpo y el gesto. Cuando eso funciona, es una forma realmente bonita de expresión personal. Y la música es un lenguaje universal, ya sabes.

Parece que las cosas le van bien. Ha crecido en un entorno privilegiado. No ha tenido problemas económicos. Sin embargo, ¿qué es lo que le quita el sueño? ¿qué le preocupa realmente?

Pues ahora lo que me quita el sueño es el tiroteo de Texas del otro día. Creo que el problema de las armas es la gran amenaza que sufren actualmente los Estados Unidos, sin duda.

Hace poco también hubo otra matanza en Buffalo. Desde Europa, estos sucesos nos resultan muy difíciles de entender. ¿Qué esta sucediendo es su país?

A mí me pasa lo mismo, soy incapaz de entender cómo estas tragedias suceden una y otra y otra y otra vez. Y lo que es más preocupante es que ahora desde el Partido Republicano digan que la solución a todo esto es armar a los profesores. Vale, ¿esta es tu respuesta? ¡Es demencial! La solución a las armas son más armas. ¡Se ríen de nosotros! En otros países, cuando se ha producido un tiroteo, se han tomado medidas para atajar estos sucesos y no se han repetido. En Estados Unidos no se ha hecho nada para proteger a la gente de estas carnicerías, nada de nada, y estas cosas me dejan devastada.

Los Estados Unidos parecen un país muy complejo, con muchas realidades opuestas en su interior.

Exactamente. Yo vivo en Nueva York, que es como una zona protegida. Ahí estamos en una burbuja donde todo el mundo es muy progresista, pero te vas al resto de los Estados Unidos y encuentras unas cosas que te dices, dios, esto es una locura.

¿Es cierto que la sociedad ha cambiado tanto en los últimos diez años? ¿Nota que hay más ira, más enfado?

En este tiempo han cambiado las formas en las que las personas nos comunicamos y compartimos información. Se suele criticar a las redes sociales, pero ellas no han tenido necesariamente que cambiar a la gente, son solo un nuevo canal para expresarse. Por ejemplo, un gilipollas en internet ya era un gilipollas antes, no se ha convertido en un gilipollas por culpa de las redes sociales, pero quizás ahora tiene más visibilidad. No creo que seamos peores ahora. Mala gente ha existido siempre.

Este oficio le permite viajar y conocer realidades distintas. ¿Le ha servido para replantearse muchas cosas? ¿Le ha cambiado en algo?

Cuanto más viajas y más cosas conoces, más te das cuenta de lo ignorante que eres. Sí, realmente viajar te abre la mente, te mantiene joven y espontáneo. Nunca hay que cerrarse la puerta a nuevas experiencias. Si ya lo tenía claro, después de la pandemia lo tengo más claro todavía.

Supongo que debe estar muy cansada de que le pregunten por sus padres, pero admitirá que ser una niña y que papá y mamá sean Paul Auster y Siri Hustvedt es algo que al resto de los mortales nos resulta chocante. En cualquier caso, ¿cómo fueron y son como padres y qué valores le transmitieron?

Mis padres son dos personas muy trabajadoras, muy dedicados a la labor intelectual y académica que desempeñan. Como padres, me han insistido mucho en que sea una persona centrada. Cuando les comenté esta idea loca de querer dedicarme a la música, me dijeron que ningún problema siempre que esté al 100% centrada en mi trabajo, que no me dejara influir por la locura que hubiera a mi alrededor ni tampoco me deje llevar por el desánimo. Que no perdiera de vista lo que es importante.

¿Cuáles son los libros favoritos de sus padres?

[Tuerce el gesto] No sé, prefiero no responder. ¿Qué interés tiene? Ya me preguntan mucho por mi familia. Digamos que no tengo libros favoritos suyos.

Ya ha estado anteriormente en España de gira. ¿Es la primera vez en Ibiza? ¿Qué planes tiene?

Sí, mi primera vez en la isla. He llegado a las tres de la madrugada [la entrevista es a las doce del mediodía] pero aquí estamos. Estaré en Ibiza tres días, y mis planes son salir por ahí y pasarlo bien. Toco el viernes por la noche y luego tengo el fin de semana libre, o sea que genial.

¿Cómo se ve dentro de 20 años?

Con más discos, más canciones, mas experiencias… y vete a saber, quizás con más seguidores, hoteles más caros. ¡Lo mismo pero mejor! [Ríe]