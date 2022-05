El festival Dcode ha anunciado a Crystal Fighters, The Kooks, The Hives o el regreso de Deluxe, el proyecto juvenil de Xoel López, como parte de su cartel de la edición de 2022, que se celebrará el sábado 17 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

La cita contará con 16 horas de música en directo, en las que tendrá lugar el concierto exclusivo de Deluxe, el proyecto del que López -que también actuará en solitario- se desvinculó a finales de 2008 tras haber alcanzado con él la cima del pop indie español gracias a temas como 'Que no'.

¡Esto es #DCODE2022!



⭐16 horas de música y fiesta

⭐Única actuación de Deluxe en 2022

⭐Concierto de grandes éxitos de The Kooks



También actuarán en el festival Crystal Fightyers, The Kooks, Years&Years, The Hives, Mäximo Park, Viva Suecia, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Shinova, Delaporte, Sir Chloe, St Woods, Goa, Thomas Headon, The K's, Abby Roberts y Molina Molina.

Dcode también ofrecerá un espacio dedicado a los niños en Dcode Kids, cuya programación de juegos, actividades y actuaciones musicales se concretará en las próximas semanas.

Las entradas para el festival salen a la venta este miércoles, 1 de junio, a partir de las 11.00 horas en www.dcodefest.com, www.livenation.es y Ticketmaster.es con precios especiales de lanzamiento y por tiempo limitado de 39 euros (+gastos) las entradas generales y 104 euros (+gastos) las VIP.