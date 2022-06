“Cultures, revista asturiana de cultura” ye publicación de l’Academia de la llingua asturiana y el númberu 25 (Uviéu, 2021) trai cinco trabayos que traten del nuestru mundu rural y urbanu. Voi centrame nellos anque la revista axunta tamién un tema lliterariu y fina con dos guapos estudios de la vida y obra de Purificación Viyao Valdés (1892-1934), la nuestra primera antropóloga que piden otru comentariu. El volumen vien arrodiáu d’una faxa que diz: “La cultura asturiana na encruciyada”. Pa “Cultures”, la cultura nun son solo lletres y espeutáculos, sinon tamién sociedá, población, producción, historia y, a lo cabero, política. Los artículos piden unidá d’Asturies y non sectores desperdigaos, partíos políticos tamién. Los autores son xente bien reconocida de la intelectualidá asturiana y los artículos –como ye lóxico nesta clas de publicaciones– nun son pa entretener sinon pa entendelos. Nin siquier se paren nel modelu académicu tópicu. Son pieces teóriques amás de militantes.

Cuando David M. Rivas diz nel títulu de la suya que la nuestra sociedá rural anda “ente la traxedia y la esperanza” apunta a lo que la revista entera quier tresmitir: que nun tomamos en serio’l fechu rural y que’l camín correutu de la encruciyada hacia’l fututu nun se llogra ensin una igua severa del sentimientu, valoraciones y aiciones nuestres pa col mundu rural. Col so discursu d’historiador y economista David Rivas colócanos nel marcu internacional del asuntu, colócase él mesmu como individuu que quier selo del campu-ciudá, y critica a quienes esbabayen con qu’Asturies yá ta descrita (y que asina hai que dexala). Retruca Rivas: “Asturies tará descrita pero non estudiada”.

L’aportación de José Feito Fernández ye mui orixinal porque tien formatu d’una llarga bioentrevista que-y fai perbien el direutor de “Cultures”, Roberto González-Quevedo, que publica tamién nesti númberu un intensu resumen de les sos teoríes sobro campesináu y cultura. En cuantes a José Feito, avanzáu sociólogu y programador, céntrase equí na so teoría del “sincretismu perversu”. Esi sincretismu tracamundia la novedá cola anovación. Una cosa ye acoyer pequeñes novedaes en agricultura y ganadería que nun tienen recorríu y otra ye anovar la producción per aciu d’una “síntesis adautativa”, que resulta eficiente a la llarga y que rique planes non parciales.

Xosé Nel Riesgo Fernández avísanos de mano de que’l artículu ye resultáu de les investigaciones y ñiciatives del autor nel ámbitu de la Xeografía Aplicada”... D’ehí salió-y un textu críticu y creativu como pocos. El prestosu títulu, “Acabación de la memoria del paisax asturianu”, tien fondu poéticu y un algame enforma sarcásticu. “Paisax” nun se refier solo al conceutu ambientalista sinon que vien a ser sinécdoque d’una montonera casos de lluches emprendedores, unes ganaes otres perdíes, que Riesgo cuenta con toa mena de detalles chuscos. Siempres la llucha escontra los defeutos del sistema. Pero Riesgo, que fala un asturianu preciosu, tien la gracia d’acoyese a una preciosa rosa (semeyante a la de “El Principín”): la llingua y la cultura asturiana (páxina 126).

Xosé Alba Alonso, ente economía y ecoloxía, trabayó “en xuntanza con collacios de Derechu, Xeografía o Inxeniería”. Ta más que preparáu pa falar del Área Metropolitana Central d’Asturies, que llamóse y se llama de venti maneres. Alonso resume en subtítulu con frase de risa: “La ciudadona que nos tien que poner nel mapa”. Yo mesmo llamábala hai años Asturópolis pero veo que nun medró’l nome. L’artículu ye mui divertíu y el conteníu non tanto na medía en que l’autor nota que’l proyeutu de l’Asturies-Ciudá, más les villes y l’arrodiada rural mesma, ta mui verde. Dicho por él: “Pero’l procesu equí identificáu ye confusu y nun define bien l’ameyoramientu de servicios penriba los conceyos”.